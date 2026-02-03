Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan India Mencapai Kesepakatan Tarif
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 3 Februari 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Amerika Serikat dan India.
India dan AS capai kesepakatan tarif
Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan India.
Dalam unggahan media sosial, presiden AS mengatakan ia dan Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai kesepakatan yang akan mengurangi tarif timbal balik AS atas impor India dari 25 persen menjadi 18 persen.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengunggah di X bahwa ia "senang" dengan pengurangan tarif tersebut dan berterima kasih kepada presiden AS "atas nama 1,4 miliar rakyat India atas pengumuman yang luar biasa ini."
Trump mengatakan India juga telah setuju untuk berhenti membeli minyak Rusia dan sebagai gantinya meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat, dan berpotensi dari Venezuela.
Korban tewas di Pakistan terus naik
Pasukan keamanan Pakistan menewaskan total 145 militan dalam pertempuran selama 40 jam.
Ini merupakan bagian dari serangkaian serangan senjata dan bom terkoordinasi di seluruh Balochistan yang menewaskan hampir 50 orang kemarin.
Dalam unggahan media sosial, presiden AS mengatakan ia dan Perdana Menteri India Narendra Modi mencapai kesepakatan yang akan mengurangi tarif timbal balik AS atas impor India dari 25 persen menjadi 18 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Komisi XIII Desak Pengusutan Tuntas Kekerasan terhadap Nenek Saudah di Pasaman
-
BPBD Minta Warga Cilegon Waspadai Banjir di Pemukiman
-
Waduh, Ada Manipulasi Data Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya
-
Wapres Gibran Tinjau SMP Terdampak Banjir Bandang di Aceh Tamiang
-
Pemda Masih Takut-Takut Merelokasi PPPK, Pak Ahok Heran | Reaction JPNN
- Kesehatan
Kelelawar Membawa Virus Mematikan, Masyarakat Harus WaspadaSenin, 02 Februari 2026 – 10:03 WIB
- Kesehatan
Antisipasi Virus Nipah, Kemenkes Minta Masyarakat WaspadaMinggu, 01 Februari 2026 – 18:30 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tiongkok Mengeksekusi 11 Orang yang Terkait Geng Penipuan di MyanmarJumat, 30 Januari 2026 – 23:08 WIB
- Kesehatan
Pemerintah Lakukan Sejumlah Upaya Antisipasi Virus NipahJumat, 30 Januari 2026 – 23:01 WIB
- Humaniora
Bu Rini Sebut Semua PPPK Paruh Waktu Belum Digaji, Ada yang Nol Rupiah?Selasa, 03 Februari 2026 – 18:39 WIB
- Humaniora
Peralihan Paruh Waktu ke Full Time Dimulai dari PPPK Tahap 1, Aliansi R2 R3 DukungSelasa, 03 Februari 2026 – 18:15 WIB
- Tokoh
Istri Eks Kapolri Jenderal Hoegeng Meninggal DuniaSelasa, 03 Februari 2026 – 17:42 WIB
- Sport
Persis Makin Kuat, Rekrut 4 Pemain Asing Baru Menjelang Penutupan Bursa TransferSelasa, 03 Februari 2026 – 21:14 WIB
- Bulutangkis
Tim Beregu Tampil Berbeda di BATC 2026 Setelah Tanpa Sponsor UtamaSelasa, 03 Februari 2026 – 17:30 WIB