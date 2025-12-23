Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Menawarkan Rp50 Juta Bagi Imigran yang 'Mendeportasikan Diri'
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman kejadian dalam 24 jam terakhir.
Edisi Selasa, 23 Desember 2025 kita awali dengan berita dari Amerika Serikat.
Insentif untuk warga yang mendeportasikan diri
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melipatgandakan tawaran tunjangan bagi para migran yang secara sukarela memilih untuk "mendeportasikan diri" dari Amerika Serikat.
Senin kemarin, Departemen Keamanan Dalam Negeri kemarin di Amerika Serikat mengatakan tunjangan tersebut akan dinaikkan ke angka US$3.000 (Rp50 juta).
DHS juga mengatakan tunjangan tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang berada di Amerika Serikat secara ilegal yang mendaftar untuk meninggalkan negaranya akhir tahun ini, termasuk penerbangan gratis kembali ke negara asal mereka.
"Para imigran ilegal harus memanfaatkan hadiah ini dan mendeportasi diri, karena jika tidak, kami akan menemukan mereka, menangkap mereka, dan mereka tidak akan pernah kembali," kata Menteri DHS Kristi Noem.
Jenderal senior Rusia tewas usai mobilnya dibom
Sebuah bom mobil menewaskan seorang jenderal senior Rusia di Moskow.
Kejadian ini berlangsung saat negosiator utama dari Rusia dan Ukraina berada di Miami akhir pekan lalu untuk menghadiri pertemuan terpisah dengan pejabat Amerika Serikat yang berupaya mengamankan kesepakatan perdamaian.
Amerika Serikat memberikan tawaran berupa uang dan tiket pesawat gratis bagi imigran yang secara sukarela mendeportasikan dirinya sebelum ditangkap
