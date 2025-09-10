Dunia Hari Ini: Anak Muda Berunjuk Rasa Soal Pengangguran, PM Nepal Mundur

Dunia Hari Ini kembali merangkum sejumlah laporan utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Rabu, 10 September 2025 kami awali dari Nepal.

Nepal terus memanas

Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, mengundurkan diri setelah para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, dan tidak menghiraukan jam malam yang diberlakukan.

Pengunduran diri Oli terjadi sehari setelah 19 orang tewas dalam protes keras yang dipicu oleh pemblokiran sosial media yang kini sudah aktif kembali.

Kerusuhan ini menjadi yang terburuk di Nepal saat mereka berjuang melawan ketidakstabilan politik dan ketidakpastian ekonomi sejak monarki dihapuskan pada tahun 2008.

Aksi demonstrasi tersebut disebut "unjuk rasa Gen Z", didorong oleh rasa frustrasi di kalangan anak muda terhadap kurangnya tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan peluang ekonomi.

Polandia tembak pelanggar wilayah udara

Perdana Menteri Polandia mengatakan pasukan militernya sudah menembak jatuh "objek" yang berulang kali melanggar wilayah udaranya selama serangan Rusia ke Ukraina.

"Sebuah operasi sedang berlangsung terkait dengan pelanggaran berulang wilayah udara Polandia," tulis PM Donald Tusk di X.