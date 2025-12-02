Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Angka Kematian Akibat Serangkaian Bencana di Asia Tembus 1.000 Jiwa

Selasa, 02 Desember 2025 – 23:55 WIB
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman peristiwa yang terjadi selama 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 2 Desember 2025 kami hadirkan dari perkembangan sejumlah bencana di Asia.

Korban tewas tembus angka seribu orang

Presiden Prabowo Subianto menyerukan lebih banyak aksi untuk menghadapi perubahan iklim, saat negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, terdampak bencana alam yang menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Hampir 600 orang tewas di Sumatra setelah banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang disebabkan oleh hujan monsun dan Siklon Senyar.

Senin kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 593 orang tewas, sementara lebih dari 450 orang masih hilang.

Sri Lanka juga masih menghadapi dampak Siklon Ditwah, yang menewaskan sedikitnya 390 orang dalam banjir terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam beberapa dekade.

Setidaknya 176 orang tewas di wilayah selatan Thailand, di mana banjir parah berdampak pada sekitar 4 juta orang dan 1,5 juta rumah tangga.

Kebocoran karbon monoksida di pabrik Australia

Sejumlah pekerja harus dibawa ke rumah sakit setelah kebocoran karbon monoksida di pabrik pengolahan daging babi di Derrimut, Melbourne.

Korban tewas akibat serangkaian bencana di kawasan Asia telah menewaskan lebih dari seribu orang

Sumber ABC Indonesia

