Dunia Hari Ini: Armada Kapal Bantuan ke Gaza Dicegat Israel

Enggak sempat mengikuti perkembangan berita hari ini? Kami sudah merangkumnya untuk Anda.

Dunia Hari Ini, edisi Kamis 2 Oktober kami awali dengan upaya memberikan bantuan ke Gaza.

Perahu bantuan dicegat Israel

Armada Global Sumud, yang berupaya memberikan bantuan ke Gaza lewat perairan, telah dicegat oleh angkatan laut Israel.

Baca Juga: Pencurian di Supermarket Australia Meningkat karena Mahalnya Kebutuhan Pokok

Mereka menyatakan angkatan laut Israel menggunakan "agresi aktif" terhadap armada mereka.

"Kapal Florida telah sengaja ditabrak di laut. Yulara, Meteque, dan kapal-kapal lainnya telah menjadi sasaran meriam air," demikian pernyataan Armada Global Sumud dalam sebuah unggahan di Telegram.

Semua penumpang di kapal tidak terluka, termasuk aktivis Greta Thunberg, demikian pernyataan Armada Global Sumud.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, "beberapa kapal armada Hamas-Sumud sudah dihentikan dengan selamat dan penumpangnya dipindahkan ke pelabuhan Israel."

Pelopor peneliti simpanse meninggal dunia

Jane Goodall, seorang pelopor peneliti simpanse yang inovatif, meninggal dunia pada usia 91 tahun.