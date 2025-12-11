Dunia Hari Ini: AS Akan Wajibkan Turis Australia Untuk Berikan Riwayat Medsos Mereka
Anda sedang membaca rangkluman Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 Desember 2025.
Berita utama kami hadirkan dari Maroko.
Aturan media sosial bagi turis yang hendak ke AS
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana untuk memerintahkan turis asing yang bebas visa, termasuk warga Australia, untuk memberikan jejak media sosial mereka selama lima tahun terakhir sebelum memasuki negara tersebut.
Usulan yang diuraikan dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada hari Selasa di Federal Register ini akan berlaku untuk pengunjung 42 negara, termasuk Selandia Baru, Inggris, Prancis, dan Jepang, yang tidak memerlukan visa untuk masuk Amerika.
Persyaratan ini menjadi salah satu syarat aplikasi visa turis sejak tahun 2019, namun, penduduk negara bebas visa dapat mengajukan permohonan pengecualian yang dikenal sebagai Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan (ESTA), di mana penyediaan riwayat media sosial bersifat pilihan.
Berdasarkan aturan baru yang diusulkan, penyertaan data media sosial selama lima tahun juga akan menjadi bagian wajib dari aplikasi ESTA.
Para pemohon juga harus menyerahkan data lainnya, lainnya termasuk nomor telepon dari lima tahun terakhir, alamat email dari dekade terakhir, detail pribadi anggota keluarga, dan informasi biometrik.
Puluhan meninggal akibat runtuhnya bangunan di Maroko
Sedikitnya 22 orang tewas dan 16 luka-luka akibat runtuhnya dua bangunan di kota Fez, Maroko, demikian dikonfirmasi oleh kantor berita milik pemerintah setempat.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana untuk memerintahkan turis asing yang bebas visa, termasuk warga Australia, untuk memberikan jejak media sosial mereka selama lima tahun terakhir sebelum memasuki negara tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ABC Indonesia
Australia Resmi Larang Media Sosial Untuk Remaja, Ini PenjelasannyaKamis, 11 Desember 2025 – 03:55 WIB
- ABC Indonesia
Diaspora Indonesia Tanggapi Larangan Remaja Bermedsos di AustraliaKamis, 11 Desember 2025 – 01:53 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Australia, Seorang Petugas Damkar TewasSenin, 08 Desember 2025 – 23:39 WIB
- Amerika
Gempa M 7,0 Guncang Wilayah Dekat Yakutat AlaskaMinggu, 07 Desember 2025 – 09:40 WIB
- Opini
Mengembalikan Napas Hutan Indonesia Lewat Pohon KaretKamis, 11 Desember 2025 – 21:00 WIB
- Sepak Bola
ACL 2: Persib Bandung Lolos dari Lubang Jarum, Pato Ingatkan Soal IniKamis, 11 Desember 2025 – 21:00 WIB
- Humaniora
Rais Aam tidak Hadir, Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya BatalKamis, 11 Desember 2025 – 19:10 WIB
- Sport
Malut United Panen Denda dari Sanksi Komdis PSSI, Menguntit PersebayaKamis, 11 Desember 2025 – 21:27 WIB
- Sepak Bola
Insting Gol Ramon Tanque Kembali, Satu Pesan Pelatih Persib Bandung Bojan HodakKamis, 11 Desember 2025 – 20:02 WIB