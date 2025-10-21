Dunia Hari Ini: Australia dan Amerika Serikat Teken Perjanjian Mineral Penting
Anda sedang membaca rangkuman berita pilihan yang terjadi di berbagai negara selama 24 terakhir dalam Dunia Hari Ini.
Informasi pembuka edisi Selasa, 21 Oktober 2025, datang dari Amerika Serikat.
Albanese dan Trump tandatangani kesepakatan mineral
Amerika Serikat dan Australia telah menandatangani kesepakatan mineral penting, untuk menyalurkan investasi bersama senilai $3 miliar selama enam bulan ke depan ke berbagai proyek di Australia.
Australia menyumbang $1 miliar, sementara Amerika Serikat menyumbang sisanya sebesar $2 miliar. Sementara, badan pembiayaan Amerika Serikat, Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat, akan menyumbang sekitar $2,2 miliar, dan diharapkan mendapat investasi swasta sebesar $5 miliar.
Tapi kesepakatan ini diwarnai oleh insiden saat Presiden Donald Trump ditanyai wartawan mengenai kritik-kritik yang dilontarkan Duta Besar Australia untuk AS, Kevin Rudd, sebelum bertugas di Washington.
Kevin yang ada di dalam ruangan mencoba mengklarifikasi dan mulai berbicara, tapi Presiden Trump menyela dan berkata: "saya juga tidak menyukai dan mungkin tidak akan pernah menyukai Anda."
ABC mendapat konfirmasi kejadian yang tak tertangkap kamera setelahnya, dengan Kevin meminta maaf kepada Presiden Trump dan permohonan maafnya diterima.
Kolombia menarik dubesnya untuk AS
Ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan menaikkan tarif dalam perseteruan yang bermula dari serangan militer Amerika terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba.
Amerika Serikat dan Australia telah menandatangani kesepakatan mineral penting, untuk menyalurkan investasi bersama senilai $3 miliar selama enam bulan ke depan ke berbagai proyek di Australia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Tiga Penyakit ini Paling Banyak Diderita Masyarakat yang Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
-
Bahlil Minta Ibu-Ibu Pengajian Tak Mudah Percaya pada Konten Media Sosial
-
18 Wilayah di Sulsel Dapat Rapor Merah dari KPK
-
Gelar Aksi Unjuk Rasa 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini Tuntutan BEM SI
-
Menteri Purbaya Akan Investigasi Keberadaan Dana Triliunan Milik Negara di Deposito Berjangka
- All Sport
Timnas Basket Putra Indonesia Gelar Persiapan Terakhir Menjelang TC ke AustraliaSenin, 20 Oktober 2025 – 15:23 WIB
- ABC Indonesia
Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Pendudukan Indonesia di Timor Timur Masih Cari KeadilanMinggu, 19 Oktober 2025 – 23:51 WIB
- ABC Indonesia
Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Baku Tembak Militer Indonesia Masih Cari KeadilanJumat, 17 Oktober 2025 – 01:58 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tiga Pria Australia yang Membunuh di Bali Terancam Hukuman MatiKamis, 16 Oktober 2025 – 23:02 WIB
- Gosip
Ternyata Ini Penyebab Ammar Zoni Dipindahkan ke NusakambanganSelasa, 21 Oktober 2025 – 18:57 WIB
- Daerah
Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe Semarang, Jalur Pantura Macet TotalSelasa, 21 Oktober 2025 – 18:08 WIB
- Politik
Survei Membuktikan: Cuma 2% Responden Sangat Puas dengan Kinerja Gibran bin JokowiSelasa, 21 Oktober 2025 – 18:18 WIB
- Jateng Terkini
Detik-Detik Tabrakan KA Harina Vs Truk Trailer di Kaligawe SemarangSelasa, 21 Oktober 2025 – 18:35 WIB
- Hukum
Info Terkini dari Polda NTB Terkait Kasus Briptu Rizka yang Membunuh Suaminya Brigadir EscoSelasa, 21 Oktober 2025 – 19:19 WIB