Dunia Hari Ini: Australia dan Amerika Serikat Teken Perjanjian Mineral Penting

Anda sedang membaca rangkuman berita pilihan yang terjadi di berbagai negara selama 24 terakhir dalam Dunia Hari Ini.

Informasi pembuka edisi Selasa, 21 Oktober 2025, datang dari Amerika Serikat.

Albanese dan Trump tandatangani kesepakatan mineral

Amerika Serikat dan Australia telah menandatangani kesepakatan mineral penting, untuk menyalurkan investasi bersama senilai $3 miliar selama enam bulan ke depan ke berbagai proyek di Australia.

Australia menyumbang $1 miliar, sementara Amerika Serikat menyumbang sisanya sebesar $2 miliar. Sementara, badan pembiayaan Amerika Serikat, Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat, akan menyumbang sekitar $2,2 miliar, dan diharapkan mendapat investasi swasta sebesar $5 miliar.

Tapi kesepakatan ini diwarnai oleh insiden saat Presiden Donald Trump ditanyai wartawan mengenai kritik-kritik yang dilontarkan Duta Besar Australia untuk AS, Kevin Rudd, sebelum bertugas di Washington.

Kevin yang ada di dalam ruangan mencoba mengklarifikasi dan mulai berbicara, tapi Presiden Trump menyela dan berkata: "saya juga tidak menyukai dan mungkin tidak akan pernah menyukai Anda."

Baca Juga: Timnas Basket Putra Indonesia Gelar Persiapan Terakhir Menjelang TC ke Australia

ABC mendapat konfirmasi kejadian yang tak tertangkap kamera setelahnya, dengan Kevin meminta maaf kepada Presiden Trump dan permohonan maafnya diterima.

Kolombia menarik dubesnya untuk AS

Ini terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan akan menaikkan tarif dalam perseteruan yang bermula dari serangan militer Amerika terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba.