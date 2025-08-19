Dunia Hari Ini: Australia dan Israel Saling Mencabut Visa Diplomat dan Politisi
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 19 Agustus 2025.
Kami mengawalinya dengan perkembangan dari Israel dan Australia.
Israel mencabut visa diplomat Australia
Menteri Luar Negeri Israel mengatakan telah mencabut visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina.
Menlu Israel Gideon Saar mengatakan pencabutan visa perwakilan untuk Otoritas Palestina telah disampaikan kepada pihak Australia.
"Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel," tulis Saar di X.
Pemerintah Australia juga mengatakan sudah membatalkan visa seorang anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina.
Seperti banyak negara, Australia memiliki kedutaan besar untuk Israel di Tel Aviv dan kantor perwakilan untuk Otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat.
Trump menjadwalkan pertemuan Zelenskyy dan Putin
Presiden AS Donald Trump mengatakan ia menjadwalkan pertemuan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
-
