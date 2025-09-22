Dunia Hari Ini: Australia Resmi Mengakui Palestina Sebagai Negara Berdaulat

Kami sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam beberapa 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini, edisi edisi Senin, 22 September 2025 kami hadirkan dari perkembangan konflik di Palestina.

Australia mengakui negara Palestina

Australia resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan kini bergabung dengan lebih dari 150 negara yang sudah melakukannya.

Baca Juga: Siswa yang Jadi Korban Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis Terus Bertambah

Keinginan Australia untuk mengakui Palestina sudah diumumkan bulan Agustus, tetapi baru direalisasikan dalam pernyataan bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, Minggu kemarin.

Kanada dan Inggris juga sudah membuat pengumuman resmi yang mengakui negara Palestina, sementara tujuh negara Barat lainnya memberi sinyal mereka akan melakukan hal yang sama.

"Inilah cara dunia mengatakan siklus kekerasan harus dihentikan," kata PM Albanese di New York, yang akan memimpin delegasi Australia pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Baca Juga: Bakal Pidato di Sidang PBB, Prabowo Diharapkan Bicara Isu Palestina

"Sekaranglah waktunya. Kita tidak bisa hanya menyaksikan apa yang terjadi di sana dan tidak mengatakan apa-apa."

Unjuk rasa di Filipina berujung ricuh

Ribuan warga Filipina berunjuk rasa untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal terkait proyek pengendalian banjir palsu, yang diyakini sudah merugikan pembayar pajak miliaran dolar.