JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Australia Uji Coba Hewan Peliharaan Ikut Terbang di Kabin Penumpang

Jumat, 17 Oktober 2025 – 23:44 WIB
Dunia Hari Ini: Australia Uji Coba Hewan Peliharaan Ikut Terbang di Kabin Penumpang - JPNN.COM

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir dari beberapa belahan dunia.

Laporan utama kami hadirkan dari Australia.

Uji coba penerbangan hewan di Australia

Hewan peliharaan pertama yang dibawa ke kabin penumpang dalam penerbangan domestik di Australia sudah tiba di Queensland, kemarin.

Tiga ekor anjing ikut dalam penerbangan Virgin Australia dari Melbourne ke Gold Coast.

Perjalanan ini merupakan bagian dari uji coba layanan selama tiga setengah bulan yang memungkinkan pemilik hewan membawa hewan peliharaan mereka ke dalam kabin penumpang.

Ini merupakan alternatif dari hewan peliharaan untuk ditempatkan di ruang bagasi pada penerbangan domestik.

Uji coba yang diumumkan bulan lalu berlangsung hingga 30 Januari 2026, dan Virgin berharap dapat memperluas layanan ke semua penerbangan domestik yang memenuhi syarat pada akhir tahun depan.

Nyawa hilang dalam demonstrasi di Kenya

Empat orang tewas di ibu kota Kenya, Nairobi, setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan besar di stadion tempat jenazah pemimpin oposisi Raila Odinga disemayamkan.

Untuk pertama kalinya, hewan peliharaan ikut bepergian ke dalam kabin penerbangan domestik di Australia

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Australia  penerbangan  ABC online 
