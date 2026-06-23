Dunia Hari Ini: Biaya Visa Turis Jepang Naik Lima Kali Lipat Mulai Bulan Depan

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Berita dari Jepang mengawali edisi Selasa, 23 Juni 2026.

Biaya visa Jepang naik dua kali lipat

Jepang akan menaikkan biaya visa masuk hingga lima kali lipat mulai 1 Juli.

Biaya visa sekali masuk akan naik dari sekitar 3.000 yen menjadi 15.000 yen, sementara untuk jenis 'multiple entry' akan naik dari 6,000 menjadi 30,000 yen.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya sistem imigrasi, serta sesuai dengan inflasi dan perubahan nilai tukar.

"Dampak kemungkinannya banyak, tetapi kami sudah mempertimbangkan hal itu ketika melakukan revisi," kata Motegi. Baca Juga: Dunia Hari Ini: Trump Mengancam Perang Lagi Dengan Iran

Saat ini Jepang dipimpin oleh pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap imigrasi, karena kekhawatiran dengan jumlah wisatawan yang berlebihan, serta peningkatan jumlah penduduk asing, yang juga menyebabkan lonjakan dukungan untuk partai oposisi sayap kanan, Sanseito.

Pengunduran diri PM Inggris

Sir Keir Starmer mengatakan ia mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris.