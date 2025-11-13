Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Cristiano Ronaldo Akan 'Segera' Pensiun Dari Dunia Sepak Bola

Kamis, 13 November 2025 – 23:58 WIB
Dunia Hari Ini: Cristiano Ronaldo Akan 'Segera' Pensiun Dari Dunia Sepak Bola - JPNN.COM

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 13 November 2025.

Laporan pertama kami hadirkan dari Portugal.

Cristiano Ronaldo 'segera' pensiun dari dunia sepak bola

Cristiano Ronaldo mengatakan ia berharap Piala Dunia tahun depan, yang akan menjadi rekor keenam bagi sang bintang tersebut, akan menjadi yang terakhir baginya.

Baca Juga:

"Tentu saja, ya, karena saya akan berusia 41 tahun," kata Ronaldo kepada CNN.

Ronaldo mengklarifikasi ketika ia mengatakan akan pensiun dari sepak bola "segera", itu seharusnya berarti "mungkin satu, dua tahun."

"Saya menikmati momen ini. Tapi ketika saya bilang segera, itu benar-benar segera, karena saya memberikan segalanya untuk sepak bola. [Saya sudah] berkecimpung di dunia ini selama 25 tahun terakhir, saya telah melakukan segalanya."

Baca Juga:

Ronaldo dan rival beratnya, Lionel Messi, akan meraih rekor Piala Dunia keenam mereka. Ini akan memecahkan rekor legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang bermain di setiap Piala Dunia dari tahun 1982 hingga 1998.

Konflik perbatasan Kamboja dan Thailand

Kamboja dan Thailand saling tuduh atas bertambahnya kekerasan di sepanjang perbatasan, dengan satu warga sipil ditembak mati.

Cristiano Ronaldo mengatakan ia memperkirakan Piala Dunia tahun depan, yang akan menjadi rekor keenam bagi sang bintang, akan menjadi yang terakhir baginya

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Christiano Ronaldo  Sepak Bola  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp