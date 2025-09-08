Dunia Hari Ini: Dari Palestina Hingga Jakarta, Foto-foto Keindahan Gerhana Bulan Total
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita utama dalam 24 jam terakhir.
Edisi Senin, 8 September 2025 kami awali dengan gerhana bulan total berwarna kemerahan.
'Blood moon' di Australia
Banyak orang seluruh dunia terpukau oleh pemandangan 'blood moon' atau gerhana bulan total kemerahan.
Warga di Australia bisa melihat di sejumlah negara bagian, sementara 'blood moon' terlihat lebih jelas di kawasan Asia dan hanya di beberapa negara di Eropa.
Fenomena alam ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada di garis lurus, sementara warna kemerahan disebabkan sinar matahari di luar bayangan gerhana yang dipantulkan ke permukaan bulan.
Warga di Kota Gaza kembali diminta mengungsi
Ratusan ribu warga Palestina diperintahkan untuk segera meninggalkan Kota Gaza, karena militer Israel dilaporkan akan mengambil alih dan menduduki wilayah tersebut.
Namun, banyak warga yang menolak untuk pindah dengan alasan kelelahan akibat sudah beberapa kali mengungsi dalam beberapa bulan terakhir dan khawatir dengan keamanan "zona kemanusiaan"
Banyak warga Palestina mendirikan tenda-tenda di garis pantai dan merasa khawatir kalau mereka akan dipindahkan.
Warga di seluruh dunia terpukau melihat “blood moon” alias gerhana bulan total kemerahan, yang juga terlihat jelas dari Indonesia dan Australia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
-
Dunia Hari Ini: Dua Perempuan di Australia Tewas Tertabrak Mobil Saat Menolong KanguruJumat, 05 September 2025 – 22:50 WIB
-
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin DitangkapKamis, 04 September 2025 – 23:57 WIB
-
Dunia Hari Ini: Tiongkok Gelar Parade Militer Terbesar Dihadiri Presiden PrabowoRabu, 03 September 2025 – 23:49 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Dua Perempuan di Australia Tewas Tertabrak Mobil Saat Menolong KanguruJumat, 05 September 2025 – 22:50 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin DitangkapKamis, 04 September 2025 – 23:57 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 JiwaSelasa, 02 September 2025 – 23:48 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Pemerintah Australia Kecam Unjuk Rasa Anti-ImigrasiSenin, 01 September 2025 – 23:51 WIB
- Humaniora
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Tidak Serentak, Ketum Aliansi R2 R3 PuyengSenin, 08 September 2025 – 18:30 WIB
- Humaniora
Ada Raker Penetapan Formasi PPPK Paruh Waktu, Nih Bocoran Kepala BKNSenin, 08 September 2025 – 17:55 WIB
- Sepak Bola
Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Lebanon: Ujian Terakhir Pasukan Patrick KluivertSenin, 08 September 2025 – 20:28 WIB
- Kriminal
Geledah Indekos Alvi di Surabaya, Polisi Temukan Tengkorak Tiara Tersimpan di LemariSenin, 08 September 2025 – 19:07 WIB
- Humaniora
Sri Mulyani Diisukan Ajukan Pengunduran Diri sebelum Diganti, Istana Bilang BeginiSenin, 08 September 2025 – 18:56 WIB