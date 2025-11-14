Dunia Hari Ini: Diancam Donald Trump, BBC Langsung Minta Maaf
Selamat hari Jumat dan bersiap berakhir pekan!
Kami kembali menghadirkan Dunia Hari Ini yang melaporkan informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir
BBC minta maaf pada Trump
BBC telah meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump atas salah satu episode dokumenter Panorama yang menyambung potongan-potongan pidato yang disampaikannya pada 6 Januari 2021.
Meski mengakui kesalahan dan meminta maaf, BBC menolak tuntutan kompensasinya yang dilayangkan.
BBC juga menyatakan tidak akan menayangkan program tersebut lagi.
Pengacara Trump mengancam akan menuntut BBC sebesar $1 miliar sebagai ganti rugi, kecuali perusahaan tersebut mencabut pernyataannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi.
Tim hukum BBC telah menanggapi pengacara Trump dan ketuanya, Samir Shah, telah secara pribadi menulis surat kepada presiden AS untuk meminta maaf.
"Kami menerima bahwa episode kami secara tidak sengaja memberikan kesan bahwa kami menayangkan satu bagian pidato yang berkelanjutan, alih-alih kutipan dari berbagai poin dalam pidato tersebut, dan hal ini memberikan kesan yang keliru bahwa Presiden Trump telah secara langsung menyerukan tindakan kekerasan," bunyi pernyataan BBC.
BBC meminta maaf kepada Presiden AS Donald Trump atas episode yang dianggap menyesatkan dalam salah satu program andalannya tetapi menolak tuntutan kompensasi
