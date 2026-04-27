JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Donald Trump Mengatakan Terduga Pelaku Penembakan di Washington 'Sakit'

Senin, 27 April 2026 – 22:51 WIB
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini, edisi Senin 27 April 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Manifesto terduga penembak Trump

Presiden AS Donald Trump mengatakan sebuah "manifesto" yang tampaknya ditulis oleh pelaku penembakan di acara makan malam koresponden Gedung Putih mengungkapkan bahwa ia adalah "orang sakit jiwa."

New York Post menerbitkan apa yang mereka sebut sebagai manifesto sepanjang 1.052 kata yang dikirim tersangka kepada anggota keluarganya, 10 menit sebelum serangan di hotel Hilton Washington DC.

ABC belum memverifikasi secara independen tulisan tersebut.

Disebutkan bahwa "para pejabat administrasi" adalah targetnya, "diprioritaskan dari peringkat tertinggi hingga terendah."

Tersangka telah diidentifikasi sebagai Cole Tomas Allen, seorang guru dan insinyur berusia 31 tahun dari Torrance, selatan Los Angeles.

"Orang itu orang sakit jiwa," kata Trump kepada Fox News dalam wawancara telepon yang disiarkan langsung.

Sumber ABC Indonesia

