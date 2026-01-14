Dunia Hari Ini: Donald Trump Menyebut 'Bantuan Sedang Dalam Perjalanan' kepada Warga Iran
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini dari sejumlah negara selama 24 jam terakhir.
Pembuka edisi Rabu, 14 Januari 2026 kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.
Desakan Trump terhadap Iran
Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi, dengan mengatakan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan" di tengah protes yang semakin mematikan di seluruh Iran.
Trump menggunakan platform media sosialnya, Truth Social, untuk mendorong mereka yang berada di jalanan Iran yang berdemonstrasi menentang pemerintah Islam yang berkuasa di negara itu.
"Para Patriot Iran, TERUS BERDEMONSTRASI — KUASAI LEMBAGA-LEMBAGA ANDA!!! Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar mahal," tulisnya.
"Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan tanpa akal sehat terhadap para demonstran BERHENTI. BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN."
Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters sekitar 2.000 orang telah tewas sejauh ini, angka yang jauh lebih tinggi daripada perhitungan sebelumnya sekitar 600 orang, sementara para aktivis mengatakan jumlah orang yang tewas lebih dari 2.500 orang.
Tuntutan hukuman mati mantan presiden Korea Selatan
Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi mantan presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan setelah pemberlakuan darurat militer singkat pada tahun 2024.
Donald Trump mendesak warga Iran untuk terus berdemonstrasi, dengan mengatakan bahwa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
John Herdman jadi Pelatih Timnas Indonesia, Komisi X: Jangan Buat Masyarakat Patah Hati
-
Habiburokhman: Panji Pragiwaksono Tidak Bisa Dipidana Sewenang-Wenang
-
PSSI Perkenalkan John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
-
Prabowo Kunjungan ke IKN, Begini Respon Ketua DPR
-
Revisi RUU Pemilu, Puan: Masih Jauh
- ABC Indonesia
Polisi Menangkap Tersangka yang Diyakini Sebagai Perampokan Terencana Pertama di VanuatuRabu, 14 Januari 2026 – 01:11 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Indonesia Memblokir Platform AI Grok yang Membuat Gambar Seksual yang GamblangSelasa, 13 Januari 2026 – 21:42 WIB
- Global
Kamu Pikir Iran Takut sama Amerika Serikat? KemarilahSelasa, 13 Januari 2026 – 09:06 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Setidaknya 500 Orang Tewas dalam Protes di IranSenin, 12 Januari 2026 – 23:58 WIB
- Humaniora
SK Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP Ditarik, Lalu Diubah Jadi 5 Tahunan, Ajun: Aneh!Rabu, 14 Januari 2026 – 20:15 WIB
- Mobil
Prinsipal KIA Turun Gunung, Babak Baru di Indonesia Dimulai, Semoga...Rabu, 14 Januari 2026 – 17:03 WIB
- Riau
Korupsi Pupuk Bersubsidi di Pelalawan Merugikan Negara Rp 34 M, Ini PelakunyaRabu, 14 Januari 2026 – 15:38 WIB
- Sport
Aksi Semen Padang di Bursa Transfer Memang Gila, Mayoritas Pemain Asing DidepakRabu, 14 Januari 2026 – 19:26 WIB
- Humaniora
Soal Pemanfaatan Kayu Hanyut Bencana Sumatra, Menhut Kasih Penjelasan BeginiRabu, 14 Januari 2026 – 17:37 WIB