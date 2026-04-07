Dunia Hari Ini: Donald Trump Sebut Iran Bisa Dihancurkan dalam Satu Malam

Selasa, 07 April 2026 – 22:59 WIB
Dunia Hari Ini: Donald Trump Sebut Iran Bisa Dihancurkan dalam Satu Malam - JPNN.COM

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dari sejumlah negara yang terjadi sepanjang 24 terakhir.

Informasi terkini dari perang menjadi pembuka edisi hari ini, Selasa, 7 April 2026.

Iran bisa 'dihancurkan dalam satu malam'

Presiden AS Donald Trump mengatakan "seluruh pelosok negara" Iran akan "dihancurkan" jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada hari Rabu besok (08/04), sambil mengancam untuk menargetkan infrastruktur sipil.  Ia juga menolak menyebutnya sebagai kejahatan perang.

Dalam konferensi di Gedung Putih, Trump mengatakan Amerika Serikat mempunyai rencana untuk mengebom setiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran.

"Seluruh negara bisa dihancurkan dalam satu malam," kata Trump.

"Dan malam itu mungkin adalah malam besok."

Komentarnya muncul setelah Iran menolak proposal gencatan senjata selama 45 hari, yang diajukan dalam pembicaraan yang melibatkan mediator Mesir, Pakistan, dan Turki. 

Trump mengatakan Iran mengajukan proposalnya sendiri, tetapi itu "tidak cukup baik".

Dalam konferensi di Gedung Putih, Trump mengatakan Amerika Serikat mempunyai rencana untuk mengebom setiap jembatan dan pembangkit listrik di Iran

Sumber ABC Indonesia

dunia hari ini  Donald Trump  Iran  ABC online 
