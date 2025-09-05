Dunia Hari Ini: Dua Perempuan di Australia Tewas Tertabrak Mobil Saat Menolong Kanguru
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.
Edisi Jumat, 5 September 2024 akan kami awali dari Australia.
Tewas ketika menolong kanguru
Polisi mengatakan dua perempuan tewas tertabrak di jalan tol Hume, Melbourne, saat hendak menolong kanguru yang terluka, Kamis kemarin.
Salah satu korbannya adalah seorang perempuan berusia 30 tahun dari Beveridge yang meninggal dunia di tempat kejadian.
Perempuan kedua yang juga berusia 30 tahun dari Thomastown, diterbangkan ke rumah sakit tetapi meninggal dunia tak lama kemudian.
"Mereka menghentikan mobil mereka dan keluar untuk menolong kanguru, sementara kendaraan lain yang melaju ke arah yang sama tidak melihat mobil mereka," ujar Asisten Komisaris Kepolisian Jalan Raya, Glenn Weir.
"Sangat berbahaya untuk keluar dari kendaraan untuk mencoba memeriksa satwa liar yang tertabrak, dan itulah yang terjadi tadi malam."
Nadiem Makarim ditetapkan tersangka
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Dua perempuan di Australia tewas setelah ditabrak kendaraan saat sedang menolong kanguru yang terluka, malam kemarin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
-
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Diduga Menyerang Kamp Penduduk Aborigin DitangkapKamis, 04 September 2025 – 23:57 WIB
-
Dunia Hari Ini: Tiongkok Gelar Parade Militer Terbesar Dihadiri Presiden PrabowoRabu, 03 September 2025 – 23:49 WIB
-
Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 JiwaSelasa, 02 September 2025 – 23:48 WIB
JPNN VIDEO
-
Kepala BNN Suyudi Tegaskan Akan Fokus pada Rehabilitasi
-
Dasco Tegaskan RUU Perampasan Aset Akan Dibahas Setelah RUU KUHAP Rampung
-
Nadiem Makarim jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook
-
Pimpinan DPR Resmi Lantik Rusdi Masse Gantikan Ahmad Sahroni
-
Dasco Sampaikan Permohonan Maaf Atas Kekeliruan dan Kekurangan Wakil Rakyat
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tiongkok Gelar Parade Militer Terbesar Dihadiri Presiden PrabowoRabu, 03 September 2025 – 23:49 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 JiwaSelasa, 02 September 2025 – 23:48 WIB
- ABC Indonesia
Apakah Orang-orang yang Kritis dan Bersuara Sekarang Dianggap Musuh di Indonesia?Jumat, 29 Agustus 2025 – 23:58 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Taylor Swift Umumkan Pertunangan, Fotonya Disukai Puluhan Juta OrangRabu, 27 Agustus 2025 – 23:40 WIB
- Humaniora
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana, Honorer Senior Jangan KhawatirJumat, 05 September 2025 – 17:10 WIB
- Kriminal
Polisi: Sebelum Gantung Diri, Sang Ibu Bunuh 2 AnaknyaJumat, 05 September 2025 – 16:51 WIB
- Hukum
Hotman Paris: Tak Satu Sen pun Nadiem Makarim Terima Uang dari Pengadaan ChromebookJumat, 05 September 2025 – 16:54 WIB
- Kriminal
Polisi Menduga Sang Ibu Bunuh 2 Anaknya Sebelum Gantung Diri di BanjaranJumat, 05 September 2025 – 18:25 WIB
- Hukum
Klarifikasi Lengkap TNI soal Kabar Anggota BAIS Jadi Provokator DemonstrasiJumat, 05 September 2025 – 18:02 WIB