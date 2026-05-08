ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Dua Perempuan Terkait ISIS yang Pulang ke Australia Ditangkap

Jumat, 08 Mei 2026 – 22:42 WIB
Tiga perempuan yang meninggalkan kamp Al Roj di Suriah tiba di Bandara Melbourne pada Kamis (08/05) malam. (ABC News)

Anda sedang membaca informasi pilihan dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir yang kami rangkuman dalam Dunia Hari Ini.

Berita pertama yang membuka edisi Jumat, 8 Mei 2026, datang dari Australia. 

Perempuan yang terkait ISIS didakwa dengan pasal perbudakan

ABC dapat mengungkapkan detail baru tentang dugaan perlakuan terhadap seorang perempuan Yazidi yang mengatakan bahwa ia ditahan di rumah warga Australia yang terkait ISIS di Suriah, termasuk dua perempuan yang baru saja kembali ke Melbourne dan telah didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perempuan Yazidi tersebut juga mengonfirmasi kepada ABC bahwa ia telah diwawancarai oleh Kepolisian Federal Australia dan bersedia untuk memberikan kesaksian dalam proses hukum apa pun.

Empat perempuan dan sembilan anak yang terkait dengan ISIS kembali ke Australia pada Kamis (07/05) malam, dan setibanya di sana, dua perempuan ditangkap atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara yang ketiga ditahan atas pelanggaran terkait terorisme.

Pada Jumat (08/05) pagi hari ini di Melbourne, Kepolisian Federal Australia mengumumkan bahwa seorang perempuan berusia 53 tahun telah didakwa dengan empat pelanggaran, termasuk perbudakan dan terlibat dalam perdagangan budak.

Para penyidik ??mengatakan bahwa dia "terlibat dalam pembelian seorang budak perempuan seharga $10.000, dan dengan sengaja menahan wanita itu di rumah".

Dalam program Foreign Correspondent di ABC pada tahun 2023, dua wanita Yazidi mengklaim bahwa mereka ditawan di Suriah di rumah seorang pria asal Melbourne bernama Mohammed Ahmad, suami dari Kawsar Abbas, 53 tahun, dan ayah dari Zeinab, 31 tahun, dan Zahra, 33 tahun.

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  ISIS  Australia  ABC online 
