Dunia Hari Ini: Enam Orang Tewas Dalam 'Tragedi Keluarga' di Jerman

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dari sejumlah negara.

Laporan utama dalam edisi Selasa, 30 Juni 2026 kami hadirkan dari Jerman.

Enam orang tewas dalam 'tragedi keluarga'

Seorang pria bersenjata menewaskan enam orang di sebuah pusat kesejahteraan remaja Jerman, yang menurut polisi kemungkinan besar adalah "tragedi keluarga."

Aksi penembakan mematikan tersebut memicu operasi polisi besar-besaran di kota Stade di utara, sekitar 50 kilometer dari Hamburg.

Enam orang yang tewas semuanya adalah orang dewasa, di antaranya satu orang meninggal dunia akibat luka-lukanya di rumah sakit.

Sementara satu orang lainnya terluka dan dalam kondisi stabil, kata seorang juru bicara polisi kepada AFP.

"Seorang pelaku utama pria dan seorang rekannya perempuan" telah ditangkap, katanya, sementara pernyataan polisi terpisah menyebutkan tersangka ketiga yang ditahan.

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