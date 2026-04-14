Dunia Hari Ini: Gambar 'AI Yesus' Donald Trump Menuai Kritik

Dunia Hari Ini kembali dengan berita-berita dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 14 April 2026 kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Donald Trump diserbu kritik akibat gambar AI

Presiden AS Donald Trump dikritik oleh kelompok religius dan pendukungnya setelah menerbitkan, lalu menghapus, sebuah gambar yang menggambarkan dirinya sebagai sosok seperti Yesus.

Gambar tersebut diterbitkan di Truth Social menyusul unggahan sebelumnya yang menyerang Paus Leo karena menentang perang terhadap Iran.

"Paus Leo LEMAH dalam hal Kejahatan, dan buruk untuk Kebijakan Luar Negeri," tulis Trump.

Gambar tersebut menunjukkan Trump mengenakan jubah putih dan meletakkan tangannya di dahi seorang pasien rumah sakit yang terbaring di tempat tidur.

Setelah menghapus gambar tersebut, Trump berkata: "Saya memang mengunggahnya, dan itu adalah ilustrasi saya sebagai seorang dokter ... sebagai pekerja Palang Merah di sana, yang kita dukung."

Kedua unggahan tersebut memicu tuntutan permintaan maaf dari beberapa pengikut Kristen Trump.