Dunia Hari Ini: Gelombang Panas Terjang Australia, Risiko Kebakaran Hutan Meningkat

Rabu, 07 Januari 2026 – 22:39 WIB
Peringatan gelombang panas parah dan ekstrem berlaku di sebagian besar wilayah negara. (ABC News)

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, kumpulan berita pilihan mancanegara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 7 Januari 2026 kita awali dari Australia.

Risiko kebakaran hutan meningkat

Dari Australia Barat hingga sebagian wilayah Tasmania, warga Australia telah menerima peringatan gelombang panas parah hingga ekstrem mulai Rabu ini hingga Sabtu mendatang.

Ahli Meteorologi Sarah Scully mengatakan suhu di kisaran 40-an derajat Celcius terus diprediksi untuk wilayah pedalaman di negara bagian Victoria, New South Wales, dan sebagian Western Australia.

Suhu hingga mencapai 43 derajat Celcius bahkan menerjang beberapa daerah di Australia Selatan, menurut situs badan meteorologi Australia, termasuk di Parafield dan Roseworthy, di utara Adelaide.

Lembaga otoritas kebakaran di negara bagian Victoria dengan ibu kota Melbourne mengatakan pihak mereka lebih mengkhawatirkan hari Jumat mendatang.

"Kita kemungkinan akan melihat bahaya kebakaran hutan yang meluas dan sangat tinggi di seluruh negara bagian Victoria saat suhu kembali ke pertengahan 40 derajat Celcius," ujar Jason Heffernan dari lembaga Country Fire Authority,

Ukraina mendapat dukungan Uni Eropa dan sekutunya

Selasa kemarin, pada pertemuan di Paris, para pemimpin dari negara-negara Eropa dan Kanada, serta perwakilan Amerika Serikat dan pejabat tinggi dari Uni Eropa dan NATO, mengatakan akan menyediakan peralatan dan pelatihan bagi pasukan garis depan Ukraina.

Sumber ABC Indonesia

