Dunia Hari Ini: Gelombang Serangan Drone Ukraina menewaskan Empat Orang di Rusia

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir edisi Senin, 18 Mei 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari perkembangan terkini dari perang Ukraina dan Rusia.

Serangan drone Ukraina terhadap Rusia

Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar terhadap Rusia sejak perang antara keduanya dimulai.

Ukraina meluncurkan lebih dari 1.000 drone ke Rusia yang menewaskan empat orang. Salah satu dari tiga orang yang tewas di ibu kota Rusia adalah seorang pekerja India, menurut kedutaan besar India di Rusia.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersumpah akan membalas dendam Rusia, yang sudah melakukan serangan drone dan rudal terberatnya ke ibu kota Ukraina, Kyiv, selama dua hari.

Sebanyak 24 orang, termasuk tiga anak-anak, tewas dalam serangan rudal Rusia ke sebuah gedung apartemen di Kyiv.

Darurat wabah Ebola

Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

WHO mengatakan wabah yang disebabkan oleh virus Bundibugyo tidak memenuhi kriteria keadaan darurat pandemi, tetapi ada risiko tinggi penyakit tersebut dapat menyebar lebih jauh ke negara-negara yang berbatasan darat dengan DRC.