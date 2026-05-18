Dunia Hari Ini: Gelombang Serangan Drone Ukraina menewaskan Empat Orang di Rusia
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir edisi Senin, 18 Mei 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari perkembangan terkini dari perang Ukraina dan Rusia.
Serangan drone Ukraina terhadap Rusia
Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar terhadap Rusia sejak perang antara keduanya dimulai.
Ukraina meluncurkan lebih dari 1.000 drone ke Rusia yang menewaskan empat orang. Salah satu dari tiga orang yang tewas di ibu kota Rusia adalah seorang pekerja India, menurut kedutaan besar India di Rusia.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bersumpah akan membalas dendam Rusia, yang sudah melakukan serangan drone dan rudal terberatnya ke ibu kota Ukraina, Kyiv, selama dua hari.
Sebanyak 24 orang, termasuk tiga anak-anak, tewas dalam serangan rudal Rusia ke sebuah gedung apartemen di Kyiv.
Darurat wabah Ebola
Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda dinyatakan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
WHO mengatakan wabah yang disebabkan oleh virus Bundibugyo tidak memenuhi kriteria keadaan darurat pandemi, tetapi ada risiko tinggi penyakit tersebut dapat menyebar lebih jauh ke negara-negara yang berbatasan darat dengan DRC.
Ukraina meluncurkan serangan drone terbesar terhadap Rusia sejak perang antara keduanya dimulai
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Soal Target Rupiah Prabowo, Surya Paloh: Selain Optimisme, Apa Lagi yang Kita Punya?
-
Prabowo: PDIP Telah Berkorban Berada di Luar Pemerintahan
-
Anies Baswedan Soroti Kondisi Perekonomian Indonesia, Minta Pemerintah Jujur ke Publik
-
Prabowo Hadiri Rapat Paripurna, Ketua Banggar DPR: Jawab Keraguan Pasar
-
Kontroversi Film Pesta Babi, KSAD Maruli Bilang Begini
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tiga Pria Tewas Dalam Penembakan di Masjid Amerika SerikatSelasa, 19 Mei 2026 – 22:11 WIB
- Global
Intelijen Rusia Mengungkap Adanya Persiapan Serangan BaruSelasa, 19 Mei 2026 – 17:24 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun PenjaraKamis, 14 Mei 2026 – 23:35 WIB
- ABC Indonesia
Reaksi Pemilik dan Penyewa Rumah Asal Indonesia Soal Anggaran AustraliaRabu, 13 Mei 2026 – 23:58 WIB
- Humaniora
PGRI Dorong PPPK & P3K PW Diangkat PNS, Guru Honorer Ikut Seleksi CPNSRabu, 20 Mei 2026 – 16:04 WIB
- Liga Indonesia
2 Penggawa Persib Masuk Nominasi Best Player Liga 1, Teja Paku Alam?Rabu, 20 Mei 2026 – 18:37 WIB
- Liga Indonesia
Persijap Jepara Bisa Jadi Batu Sandungan, Persib Bandung Wajib WaspadaRabu, 20 Mei 2026 – 16:14 WIB
- Olahraga
Federico Barba dan Beckham Putra Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga 1 Musim 2025/26Rabu, 20 Mei 2026 – 18:45 WIB
- Daerah
Festival Jakarta Great Sale 2026 Siap Sambut Perjalanan 5 Abad DKIRabu, 20 Mei 2026 – 18:10 WIB