Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa

Selasa, 02 September 2025 – 23:48 WIB
Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa - JPNN.COM

Anda sedang menyimak rangkuman Dunia Hari Ini edisi Selasa, 2 September 2025.

Laporan utama kami hadirkan dari Afghanistan.

Gempa menewaskan 800 orang

Gempa bumi di Afghanistan menewaskan sedikitnya 800 orang dan melukai setidaknya 2.800 warga.

Baca Juga:

Taliban, yang kini berkuasa di Aghanistan, meminta bantuan internasional menyusul gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang melanda dekat kota Jalalabad, hari Minggu kemarin.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan mereka membutuhkan bantuan karena banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.

Saat ini diketahui India dan Tiongkok menjadi dua negara yang sudah menawarkan bantuan. 

Baca Juga:

Prabowo janji membahas RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, seperti dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kepada Kompas, Presiden KSPSI Andi Gani mengatakan Prabowo mengungkapkannya dalam pertemuan dengan pimpinan parpol, tokoh agama, dan pimpinan serikat buruh kemarin.

Taliban meminta bantuan internasional menyusul gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang menewaskan sedikitnya 800 orang

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Afghanistan  Gempa Bumi  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp