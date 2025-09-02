Dunia Hari Ini: Gempa Afghanistan Menewaskan Setidaknya 800 Jiwa

Anda sedang menyimak rangkuman Dunia Hari Ini edisi Selasa, 2 September 2025.

Laporan utama kami hadirkan dari Afghanistan.

Gempa menewaskan 800 orang

Gempa bumi di Afghanistan menewaskan sedikitnya 800 orang dan melukai setidaknya 2.800 warga.

Taliban, yang kini berkuasa di Aghanistan, meminta bantuan internasional menyusul gempa berkekuatan 6,0 skala Richter yang melanda dekat kota Jalalabad, hari Minggu kemarin.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan mereka membutuhkan bantuan karena banyak orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan.

Saat ini diketahui India dan Tiongkok menjadi dua negara yang sudah menawarkan bantuan.

Prabowo janji membahas RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, seperti dikemukakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kepada Kompas, Presiden KSPSI Andi Gani mengatakan Prabowo mengungkapkannya dalam pertemuan dengan pimpinan parpol, tokoh agama, dan pimpinan serikat buruh kemarin.