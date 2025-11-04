Dunia Hari Ini: Gempa Bumi 6,3 SR Mengguncang Afghanistan

Selasa, 04 November 2025 – 23:39 WIB

Gempa bumi mengguncang Afghanistan

Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter yang mengguncang Afghanistan utara kemarin (03/11) telah menewaskan sedikitnya 20 orang, melukai lebih dari 640 lainnya, dan merusak Masjid Biru yang bersejarah.

Para pejabat mengatakan jumlah korban tewas atau luka-luka dapat bertambah.

Di kota Khulm, dekat episentrum, warga menggali reruntuhan rumah bata lumpur yang runtuh dan memilah-milah puing-puing untuk menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan.

Warga setempat, Ahmad Zia, mengatakan udara tercemar oleh debu yang beterbangan dari reruntuhan rumah.

"Kami mengevakuasi jenazah dua orang dari reruntuhan, dan pemakaman mereka akan dilaksanakan hari ini," ujarnya.

Lima pendaki tewas akibat longsoran salju

Longsoran salju yang melanda sebuah kamp di Gunung Yalung Ri di Nepal menewaskan lima pendaki asing dan dua pemandu Nepal.