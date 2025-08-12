Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Gempa di Turki Menewaskan Setidaknya Satu Orang dan Puluhan Terluka

Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:22 WIB
Rangkuman Dunia Hari Ini kembali kami sajikan dengan berita utama yang terjadi dari berbagai belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Berita utama kami hadirkan dari Turki.

Gempa bumi di Turki melukai puluhan

Gempa berkekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Provinsi Balikesir di barat laut Turki, menewaskan sedikitnya satu orang dan menyebabkan puluhan bangunan runtuh.

Para pejabat mengonfirmasi sedikitnya 29 orang terluka dalam gempa yang berpusat di kota Sindirgi tersebut.

Seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia tak lama setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Sindirgi, ungkap Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya kepada wartawan.

Empat orang lainnya berhasil diselamatkan dari bangunan tersebut.

Tanggapan Israel soal Australia akui negara Palestina

Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Maimon, mengatakan pengakuan Palestina sebagai negara tidak akan mengakhiri perang di Gaza.

Duta Besar Maimon juga membantah Israel memiliki kebijakan untuk membuat warga di Gaza kelaparan, dalam sebuah interview di program televisi 7.30 dari ABC.

Sumber ABC Indonesia

