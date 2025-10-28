Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Hadapi Beruang, Gubernur Jepang Minta Bantuan Militer

Selasa, 28 Oktober 2025 – 23:44 WIB
Anda sedang membaca sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

Berita dari Jepang menjadi pembuka edisi Selasa, 28 Oktober 2025.

Jepang meminta militer membasmi beruang

Gubernur Akita, Kenta Suzuki, melalui media sosial membahas rencananya, yang menurutnya akan mencakup permintaan bantuan militer untuk menangani beruang paling cepat Selasa (28/10), waktu setempat.

"Kelelahan kami di lapangan sudah mencapai batasnya," kata Suzuki dalam unggahan Instagram-nya.

Statistik pemerintah menunjukkan bahwa setidaknya sembilan orang telah tewas akibat serangan beruang di Jepang sejak April tahun ini, yang menjadikannya sebuah rekor tahunan, sementara puluhan korban luka telah dilaporkan seantero negeri.

Dalam seminggu terakhir, media Jepang telah melaporkan sejumlah serangan beruang, termasuk orang-orang yang berolahraga di daerah perkotaan Prefektur Akita, sebuah wilayah pegunungan di utara.

Ada sekitar 8.000 penampakan beruang di Akita tahun ini, meningkat sekitar enam kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Badai Melissa menerjang Jamaika dan Haiti

Badai Melissa, badai yang menurut badai nasional AS masuk ke kategori lima,  mulai menerpa Jamaika. 

Sumber ABC Indonesia

