Dunia Hari Ini: Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

Senin, 13 Oktober 2025 – 23:55 WIB
Dunia Hari Ini: Hamas Serahkan Tawanan, Trump ke Tel Aviv

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita-berita dunia yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Perkembangan dari Gaza menjadi pembuka edisi Senin, 13 Oktober 2025.

Tawanan perang dibebaskan

Media Israel melaporkan Hamas sudah menyerahkan tujuh sandera kepada Palang Merah di Kota Gaza.

Atas nama seluruh rakyat Israel, selamat datang kembali!

"Kami telah menunggu kalian, kami memeluk kalian.

"Sara dan Benjamin Netanyahu," demikian tulisan yangditulis PM Netanyahu bagi para tawanan

Hari ini Presiden Donald Trump diperkirakan akan mendarat di Israel untuk berpidato di hadapan parlemen Israel, kemudian ia akan bertolak ke Mesir untuk menghadiri pertemuan soal Gaza bersama para pemimpin dunia lainnya.

Selain 20 orang Israel yang ditawan Hamas, hampir 2.000 warga Palestina ditahan Israel, yang rencananya juga akan dibebaskan sebagai bagian dari fase pertama rencana perdamaian.

Pemerintah Israel mengatakan Hamas sudah menyerahkan warganya yang ditawan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata

Sumber ABC Indonesia

