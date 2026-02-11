Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Ilmuwan Warga dari Berbagai Negara Mengerjakan Fosil Berusia 100 Juta Tahun di Australia

Rabu, 11 Februari 2026 – 23:00 WIB
Dunia Hari Ini: Ilmuwan Warga dari Berbagai Negara Mengerjakan Fosil Berusia 100 Juta Tahun di Australia
Para sukarelawan diberi peralatan listrik untuk membersihkan fosil berusia 100 juta tahun itu. (ABC Western Qld: Jay Carstens)

Anda sedang membaca sejumlah informasi dunia pilihan yang telah kami rangkumkan untuk Anda.

Informasi pembuka Dunia Hari Ini edisi Rabu, 11 Februari 2026, datang dari Queensland, Australia.

Ramai-ramai mengerjakan fosil berusia 100 juta tahun

Orang-orang sudah datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengerjakan fosil ichthyosaur, yang diketahui berusia 100 juta tahun di Winton, Queensland, Australia.

Para peserta menggunakan alat-alat listrik untuk memecah fragmen batuan yang lebih longgar untuk mengungkap setiap tulang  dari fosil tersebut, kemudian rencananya akan dipamerkan di museum dinosaurus Australia akhir tahun ini.

Diantara para 'citizen scientist' yang ikut mengerjakan proyek ini adalah Jon Hawkhead, seorang penyintas kanker, yang mengemudi sendirian dari Australia Barat, yang mengaku takjub karena bisa terlibat.

Pengawas laboratorium Lucas Burden mengatakan spesimen sepanjang 7 meter itu secara mengejutkan masih utuh.

"Ia hampir 95 persen lengkap, itu yang paling lengkap dari spesiesnya di dunia," kata Burden.

Australia panggil otoritas Laos

Pemerintah Australia menekan otoritas Laos terkait kematian akibat keracunan metanol setelah keluarga dari remaja Melbourne yang tewas dalam insiden ini mengkritik tanggapan pemerintah.

Fosil utuh dari ichthyosaur, yang diketahui berusia seratus juta tahun sedang dibersihkan di Australia

Sumber ABC Indonesia

