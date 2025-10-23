Dunia Hari Ini: Indonesia Dilarang Gelar Kejuaraan Olahraga Internasional, Ini Tanggapan Menpora

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita terkini yang terjadi dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Berita soal Indonesia menjadi pembuka edisi Kamis, 23 Oktober 2025.

Indonesia dilarang jadi tuan rumah olahraga

Komite Olimpiade Internasional (IOC) mendesak seluruh federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan acara di Indonesia, setelah Indonesia melarang pesenam Israel ikut bertanding.

Semua ini berasal setelah Indonesia menyatakan tidak akan memberikan visa kepada tim Israel di ajang Gymnastic World Championship di Jakarta, karena serangan militer Israel di Gaza, yang kemudian dikecam oleh IOC.

Dewan eksekutif IOC bertemu minggu ini dan memutuskan untuk "mengakhiri segala bentuk dialog" dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia "mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang".

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengatakan pemerintah Indonesia memahami keputusan ini, tapi juga memiliki alasan untuk tidak menerima tim Israel, yakni " untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional."

"Kemenpora dan Pemerintah tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional," seperti dikutip dari situs resmi Kemenpora RI.

'Aksi teroris' di luar gedung parlemen Serbia

Satu orang ditahan dan setidaknya seorang lainnya terluka setelah insiden penembakan dan kebakaran di luar gedung parlemen Serbia di Beograd.