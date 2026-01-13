Dunia Hari Ini: Indonesia Memblokir Platform AI Grok yang Membuat Gambar Seksual yang Gamblang
Anda sedang menyimak perkembangan di beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir dalam laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 13 Januari 2026.
Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari Indonesia dan Malaysia.
Grok diblokir Indonesia dan Malaysia
Indonesia dan Malaysia menjadi negara pertama yang memblokir Grok, chatbot kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh X AI milik Elon Musk.
Chatbot Grok dikritik karena menghasilkan gambar-gambar yang dimanipulasi, termasuk perempuan berbikini atau pose-pose yang eksplisit secara seksual, serta gambar yang melibatkan anak-anak.
Regulator Indonesia dan Malaysia mengatakan kontrol yang ada tidak mencegah pembuatan dan penyebaran konten pornografi palsu buatan, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur.
Langkah ini diambil setelah regulator media Inggris mengkonfirmasi telah meluncurkan penyelidikan terhadap platform tersebut untuk melihat apakah platform tersebut telah melanggar hukum Inggris.
Pemerintah Inggris juga mengumumkan rencana untuk membuat undang-undang yang akan menjadikan ilegal bagi perusahaan untuk memasok alat yang dirancang untuk membuat deepfake.
Pemerintah Iran klaim situasi dalam negeri 'terkendali'
Iran mengklaim protes anti-pemerintah yang berlangsung selama beberapa minggu di negara itu telah mereda, sementara kelompok hak asasi manusia memperkirakan setidaknya 600 orang tewas dalam kekerasan tersebut.
Indonesia dan Malaysia telah memblokir platform AI Grok yang menuai kritik setelah menghasilkan gambar perempuan berbikini atau pose-pose yang gamblang secara seksual, serta gambar yang melibatkan anak-anak
