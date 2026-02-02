Dunia Hari Ini: Indonesia Membuka Kembali Akses Grok

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini, yang merangkum sejumlah informasi pilihan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama pembuka edisi Senin, 2 Februari 2026 kami hadirkan dari Indonesia.

Indonesia buka lagi akses Grok

Indonesia mengizinkan chatbot Grok milik Elon Musk untuk terus beroperasi setelah mencabut larangan terkait gambar berunsur seksual di aplikasi tersebut.

Menurut pemerintah, keputusan ini diambil setelah setelah X Corp berkomitmen untuk mematuhi hukum negara Indonesia.

Tiga minggu lalu, Indonesia menangguhkan izin operasi Grok yang menampilkan konten pornografi yang dihasilkan oleh AI.

Indonesia menjadi negara pertama yang menolak akses ke alat AI tersebut.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut pemerintah sedang memproses dimulainya kembali akses tersebut "secara bersyarat dan di bawah pengawasan ketat."

Alcaraz menangi Australian Open

Carlos Alcaraz menjadi pria termuda yang memenangkan Grand Slam karier, setelah mengalahkan juara 24 kali Grand Slam Novak Djokovic dalam final Australian Open.