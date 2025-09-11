Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer Amerika Serikat Tewas Ditembak
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 September 2025, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Edisi Kamis, 11 September kita awali dari Amerika Serikat.
Tokoh sayap kanan Amerika meninggal dunia
'Influencer' sayap kanan, Charlie Kirk, tewas ditembak saat berpidato di sebuah universitas di Utah.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Charlie, yang berusia 31 tahun, dalam unggahan di media sosial.
"Dia adalah teman baik saya dan orang yang luar biasa," ujar Trump.
Charlie ditembak saat berpidato di hadapan khalayak di Universitas Utah Valley di Orem, selatan Salt Lake City.
Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan "orang yang dicurigai" telah ditahan dan sedang diinterogasi.
Pengunduran diri Rahayu Saraswati
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI menyusul pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan warga.
Charlie Kirk, seorang teman dan sekutu politik Donald Trump dengan jutaan pengikut di jejaring sosial, tewas setelah ditembak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Anak Muda Berunjuk Rasa Soal Pengangguran, PM Nepal MundurRabu, 10 September 2025 – 23:43 WIB
- Amerika
Presiden Kolombia Ajak Amerika Latin Bersatu Menghadapi Ancaman Invasi ASRabu, 10 September 2025 – 20:58 WIB
- ABC Indonesia
Australia Akan Jadi Negara Pertama Lindungi Anak-anak dari Kecerdasan BuatanRabu, 10 September 2025 – 01:25 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Dari Palestina Hingga Jakarta, Foto-foto Keindahan Gerhana Bulan TotalSenin, 08 September 2025 – 23:58 WIB
- Humaniora
Honorer Mengantre SKCK, Server Down, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu MepetKamis, 11 September 2025 – 20:40 WIB
- Humaniora
9.756 Formasi PPPK Paruh Waktu Diumumkan, Urus SKCK dan Surat Kesehatan DipermudahKamis, 11 September 2025 – 20:55 WIB
- Daerah
Honorer di Serang Urus SKCK untuk Pemberkasan PPPK Paruh Waktu, Rela Menunggu Berjam-jamKamis, 11 September 2025 – 19:26 WIB
- Bali Terkini
Ini Identitas 5 Korban Tewas Banjir Besar di Bali yang Ditemukan Hari IniKamis, 11 September 2025 – 18:50 WIB
- Liga Indonesia
5 Alasan Kemenangan Persita dari PSM Pantas Disebut DramatisKamis, 11 September 2025 – 21:25 WIB