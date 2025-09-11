Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer Amerika Serikat Tewas Ditembak

Kamis, 11 September 2025 – 23:45 WIB
Dunia Hari Ini: Influencer Sayap Kanan Populer Amerika Serikat Tewas Ditembak - JPNN.COM

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 11 September 2025, yang merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 11 September kita awali dari Amerika Serikat.

Tokoh sayap kanan Amerika meninggal dunia

'Influencer' sayap kanan, Charlie Kirk, tewas ditembak saat berpidato di sebuah universitas di Utah.

Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kematian Charlie, yang berusia 31 tahun,  dalam unggahan di media sosial.

"Dia adalah teman baik saya dan orang yang luar biasa," ujar Trump.

Charlie ditembak saat berpidato di hadapan khalayak di Universitas Utah Valley di Orem, selatan Salt Lake City.

Gubernur Utah Spencer Cox mengatakan "orang yang dicurigai" telah ditahan dan sedang diinterogasi.

Pengunduran diri Rahayu Saraswati

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI menyusul pernyataan yang dianggap menyinggung perasaan warga.

Charlie Kirk, seorang teman dan sekutu politik Donald Trump dengan jutaan pengikut di jejaring sosial, tewas setelah ditembak

Sumber ABC Indonesia

