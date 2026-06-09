Dunia Hari Ini: Inggris Akan Mengumumkan Larangan Media Sosial Bagi Remaja di Bawah 16 Tahun

Rangkuman Dunia Hari Ini kembali dengan laporan selama 24 jam terakhir dari beberapa belahan dunia.

Edisi Selasa, 9 Juni 2026 kami awali dari Inggris.

Larangan media sosial bagi remaja di Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengumumkan larangan terhadap platform daring yang dianggap berbahaya bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Starmer dilaporkan telah memutuskan untuk melanjutkan pembatasan setelah mempertimbangkan bukti-bukti dari Australia, yang memberlakukan larangan untuk anak di bawah usia 16 tahun pada Desember lalu.

Salah satu sumber di pemerintahan Inggris mengatakan, "perdana menteri tidak takut untuk menghadapi perusahaan teknologi dan para bos mereka untuk melindungi anak-anak muda."

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini memastikan jika larangan ini tidak akan diberlakukan pekan ini.

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Pemerintah Inggris akan segera memberikan rincian untuk menghentikan produksi gambar seksual anak-anak daring yang dapat digunakan untuk tujuan pemerasan seksual.

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