Dunia Hari Ini: Iran Mengancam Akan Menutup Selat Hormuz Sepenuhnya
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 23 Maret 2026.
Berita utama kami hadirkan dari Selat Hormuz.
Ancaman menutup Selat Hormuz
Teheran menanggapi ancaman AS untuk menargetkan pembangkit listrik Iran, memperingatkan pihaknya siap untuk menutup Selat Hormuz sepenuhnya jika Presiden AS Donald Trump menindaklanjuti sumpahnya untuk "menghancurkan" pembangkit listrik.
Kedua pihak saling melontarkan ancaman balasan terhadap infrastruktur di seluruh Timur Tengah selama akhir pekan.
Di Truth Social, Trump mengatakan AS akan "menyerang dan menghancurkan" pembangkit listrik Iran "dimulai dengan yang terbesar" jika Teheran tidak sepenuhnya membuka kembali selat tersebut dalam waktu 48 jam.
Iran mengatakan akan menanggapi serangan semacam itu dengan menargetkan infrastruktur energi, TI, dan desalinasi AS di seluruh wilayah tersebut.
Sebelumnya kemarin (22/03), Israel mengatakan serangan roket dari Lebanon menewaskan satu orang, korban jiwa pertama di sana akibat tembakan Hizbullah sejak perang dimulai tiga minggu lalu.
Industri pembangunan Australia terdampak perang
Industri pembangunan rumah Australia terguncang dengan beberapa pihak menggambarkan gangguan rantai pasokan yang "cukup masif" dan lonjakan harga barang-barang penting "seperti masa COVID" lagi.
Militer Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya jika Presiden AS Donald Trump menindaklanjuti sumpahnya untuk menghancurkan pembangkit listrik.
