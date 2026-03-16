Dunia Hari Ini: Iran Tidak Tertarik Berdialog Dengan Amerika Serikat
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 16 Maret 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Iran.
Iran tidak tertarik dialog dengan Amerika Serikat
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi mengatakan Iran tidak tertarik untuk berdialog dengan Amerika Serikat.
Ia membantah pernyataan Donald Trump bahwa Teheran sedang mencari kesepakatan untuk mengakhiri perang.
"Kami stabil dan cukup kuat. Kami hanya membela rakyat kami," kata Aragchi kepada CBS News.
"Kami tidak melihat alasan mengapa kami harus berbicara dengan Amerika, karena kami berbicara dengan mereka ketika mereka memutuskan untuk menyerang kami.
"Tidak ada pengalaman baik dalam berbicara dengan Amerika."
Vietnam memberikan suara
Puluhan juta warga Vietnam memberikan suara pada hari Minggu (15/03) untuk memilih anggota parlemen dari daftar kandidat yang hampir seluruhnya diajukan oleh Partai Komunis.
