Dunia Hari Ini: Israel dan Lebanon Sepakat Gencatan Senjata
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Kamis, 4 Juni 2026 kami hadirkan dari perang di Timur Tengah.
Israel dan Lebanon sepakat gencatan senjata
Israel dan Lebanon sepakat untuk memperbarui gencatan senjata, serta menciptakan sejumlah zona keamanan "percontohan" di dalam Lebanon, di mana militan Hizbullah akan dilarang masuk.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama dengan Amerika Serikat setelah perundingan perdamaian diadakan di Washington, tanpa kehadiran Hizbullah.
Kedua pihak mengatakan gencatan senjata "bergantung pada penghentian total tembakan Hizbullah dan evakuasi semua anggota Hizbullah" dari daerah-daerah di selatan Sungai Litani.
"Langkah-langkah ini akan memungkinkan kemajuan menuju perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif," bunyi pernyataan itu.
Mantan Kepala BGN ditangkap
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ditangkap oleh Kejaksaan Agung menyusul penyelidikan atas dugaan korupsi.
Rabu kemarin, Dadan, bersama dua pejabat BGN lainnya, digiring keluar dari kantor Kejaksaan Agung dengan borgol dan masuk ke dalam mobil polisi yang sudah menunggu.
Israel dan Lebanon sepakat untuk memperbarui gencatan senjata, serta menciptakan sejumlah zona keamanan di Lebanon, di mana militan Hizbullah akan dilarang masuk
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