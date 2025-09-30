Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

Selasa, 30 September 2025 – 23:45 WIB
Dunia Hari Ini: Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza - JPNN.COM

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 30 September 2025 kita awali dari situasi terakhir di Gaza.

Rencana perdamaian Gaza Donald Trump

Israel menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah pemimpin dari dua negara menggelar pertemuan.

Presiden Donald Trump merilis 20 poin rencana perdamaian yang akan mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, membebaskan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, dan memastikan militer Israel mengakhiri serangannya, yang dicap sebagai genosida oleh PBB.

Hamas diberi waktu 72 jam, sejak Israel menerima kesepakatan, untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang di antaranya diyakini masih hidup.

Jika disahkan, rencana tersebut akan membentuk badan pemerintahan sementara Palestina, yang diawasi oleh "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Trump.

Belasan tewas akibat topan di Vietnam

Setidaknya 13 orang tewas di sebelah utara Vietnam, setelah hujan lebat dan angin kencang yang disebabkan Topan Bualoi.

Tim penyelamat dilaporkan sedang mencari 17 nelayan yang hilang.

Israel menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza

Sumber ABC Indonesia

