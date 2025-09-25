Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Italia Kirim Kapal Militer untuk Bantu Perahu yang Diserang Israel

Kamis, 25 September 2025 – 23:51 WIB
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman sejumlah informasi utama dari berbagai negara selama 24 terakhir.

Edisi Kamis, 25 September 2025, kita awali dari Italia.

Italia bantu kapal flotilla

Italia mengirimkan kapal perang angkatan laut mereka untuk membantu perahu yang membawa sejumlah bantuan ke Gaza.

Sebelumnya, awak Global Sumud Flotilla dan aktivis pro-Palestina mengatakan mereka mendengar beberapa ledakan dan melihat sejumlah drone yang menargetkan perahu mereka.

Tidak disebutkan apakah ada korban jiwa di perahu-perahu yang berada di lepas pantai Yunani itu.

Kementerian Luar Negeri Italia dalam sebuah pernyataannya mengatakan sudah meminta pemerintah Israel jika setiap operasi pasukan Israel "harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan prinsip kehati-hatian mutlak." 

Topan Ragasa tewaskan 17 orang

Topan Super Ragasa, yang disebut sebagai siklon tropis terkuat di dunia tahun ini, menerjang kota Yangjiang di Tiongkok selatan, setelah menewaskan sedikitnya 17 orang di Taiwan dan menghantam Hong Kong dengan angin kencang disertai hujan lebat.

Perdana Menteri Taiwan, Cho Jung-tai, meminta penyelidikan setelah warga mengeluhkan kurangnya peringatan dari otoritas Taiwan tentang Topan Ragasa.

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Israel  Italia  ABC online 
