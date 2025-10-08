Dunia Hari Ini: Jadi Korban Penikaman, Wali Kota di Jerman dalam Kondisi Kritis
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman berita pilihan dari berbagai negara dalam 24 terakhir.
Informasi pembuka edisi Rabu, 8 Oktober 2025, datang dari daratan Eropa.
Wali Kota Iris Stalzer kritis
Iris Stalzer, politisi Sosial Demokrat yang terpilih sebagai wali kota Herdecke di wilayah Ruhr seminggu yang lalu, dilaporkan ditemukan dalam kondisi kritis oleh putranya, setelah ditikam di luar rumahnya.
Kantor berita Jerman, DPA, mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Iris ditemukan dengan luka yang mengancam jiwa dan beberapa luka tusuk.
Surat kabar Bild melaporkan putra angkat Stalzer, yang berusia 15 tahun, meninggalkan tempat kejadian dengan tangan diborgol dan mengenakan baju pengaman barang bukti.
"Penyidik ??mengatakan ini murni untuk melindungi barang bukti," tambah surat kabar tersebut.
Helikopter jatuh di jalan bebas hambatan
Sebuah helikopter medis jatuh di Highway 50 di Sacramento, California, Amerika Serikat, tak lama setelah mengudara dari pusat medis di dekatnya.
Wali Kota Sacramento, Kevin McCarty, mengonfirmasi di X kecelakaan itu.
Iris Stalzer, politisi Sosial Demokrat baru terpilih sebagai wali kota Herdecke di wilayah Ruhr seminggu yang lalu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
17 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny Teridentifikasi
-
BPK RI - MPR Bahas Tuntunan Transparansi Keuangan Negara
-
Data Basarnas: 67 Santri di Ponpes Al Khoziny Meninggal Dunia
-
Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Harus Diusut Tuntas
-
BPOM Pastikan Obat Batuk Penyebab Kematian Anak di India tak Ada di Indonesia
- ABC Indonesia
Dua Tahun Perang di Gaza: Banyak Warga Israel Ingin Perang BerakhirSelasa, 07 Oktober 2025 – 23:29 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Ikut Perahu ke Gaza Akui Diperlakukan Kasar oleh IsraelSelasa, 07 Oktober 2025 – 22:38 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Polisi mengidentifikasi pelaku serangan teror di sinagoge InggrisJumat, 03 Oktober 2025 – 23:21 WIB
- Kriminal
Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap SajaJumat, 03 Oktober 2025 – 18:53 WIB
- Humaniora
Tim Investigasi Temukan Sejumlah Honorer Siluman, SK PPPK Paruh Waktu DibatalkanRabu, 08 Oktober 2025 – 17:20 WIB
- Tokoh
Prabowo Masih Percaya sama 2 Orang Dekat Jokowi, tetapi Tak Seperti DahuluRabu, 08 Oktober 2025 – 20:50 WIB
- Pendidikan
Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa PenuhRabu, 08 Oktober 2025 – 17:41 WIB
- Olahraga
5 Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Arab Saudi di JogjaRabu, 08 Oktober 2025 – 18:14 WIB
- Istana
Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat, Dony Oskaria hingga Benjamin PaulusRabu, 08 Oktober 2025 – 17:24 WIB