Dunia Hari Ini: Jamaika Diterjang Badai Melissa yang Disebut Terparah Abad Ini

Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini yang berisi rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

Berita dari Jamaika akan menjadi pembuka edisi Rabu, 29 Oktober 2025.

'Badai abad ini' telah menerjang Jamaika

Badai Melissa, yang masuk ke kategori empat, telah membawa embusan angin berkecepatan lebih dari 300 kilometer per jam, dijuluki "badai abad ini" oleh Organisasi Meteorologi Dunia.

Ahli meteorologi ABC, Nate Byrne, mengatakan "akan butuh waktu cukup lama sebelum kita benar-benar memahami seberapa parah kerusakan yang disebabkan sistem ini."

Menteri Pemerintah Daerah Desmond McKenzie mengatakan hampir semua pelanggan listrik Jamaica Public Service (JPS) kehilangan sambungan listrik.

Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness telah menyatakan negara itu sebagai "daerah bencana."

Kelompok paramiliter Sudan dituduh membunuh 2.000 warga sipil

Pasukan paramiliter Sudan dituduh telah "mengeksekusi lebih dari 2.000 warga sipil tak bersenjata" sejak menguasai kota El-Fasher di Sudan barat, seiring munculnya laporan-laporan kekejaman yang mengkhawatirkan.

El-Fasher jatuh ke tangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) awal pekan ini setelah lebih dari 18 bulan pengepungan yang brutal, yang memberi kelompok tersebut kendali atas hampir seluruh wilayah Darfur yang luas.