Dunia Hari Ini: Jasad Pendaki Ditemukan saat Gunung Dukono Kembali Erupsi, Jalur Ditutup

Berita dari tanah air akan mengawali edisi Senin, 11 Mei 2026.

Dukono masih erupsi, dua jasad pendaki ditemukan

Aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali meningkat.

Pada Senin (11/05) pagi hari ini, gunung tersebut dilaporkan kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 2.000 meter.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang sampai tebal mengarah ke utara dan timur laut," tulis laporan PVMBG.

Saat aktivitas erupsi yang masih berlangsung, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua warga negara asing asal Singapura yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Jasad keduanya ditemukan tertimbun material abu vulkanik di area terdampak erupsi.

Pemerintah kabupaten Halmahera Utara mengumumkan penutupan permanen aktivitas pendakian Gunung Dukono sejak akhir pekan lalu karena "meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan pengunjung."