Dunia Hari Ini: Jumlah Korban Tewas Akibat Tanah Longsor di Jawa Barat Terus Bertambah

Senin, 26 Januari 2026 – 23:40 WIB
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini, edisi Senin, 26 Januari 2026.

Laporan utama hari ini kami hadirkan dari Indonesia.

Semakin banyak jasad korban longsor ditemukan

Cuaca yang membaik telah membantu tim penyelamat menemukan lebih banyak jasad  korban tanah longsor di Jawa Barat.

Setidaknya 17 warga desa tewas dalam tanah longsor dini hari di lereng Gunung Burangrang (24/01).

Pencarian puluhan orang yang masih hilang setelah sekitar 34 rumah terkubur di desa Pasir Langu terus dilakukan.

Kemarin (25/01), 72 orang masih hilang, dan banyak yang dikhawatirkan terkubur di bawah lumpur, bebatuan, dan pohon tumbang.

Tim pencarian yang beranggotakan 250 orang mengumpulkan jasad korban, termasuk bagian tubuh, ke dalam 25 kantong jenazah.  

Perayaan Hari Australia

Perayaan Hari Australia telah resmi dimulai, diwarnai berbagai acara yang berlangsung di berbagai kota.

Tanah longsor melanda sebuah Desa Pasir Langu di Jawa Barat menewaskan setidaknya 17 orang, puluhan lainnya masih hilang

Sumber ABC Indonesia

