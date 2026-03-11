Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Katie Perry Menang Melawan Katy Perry di Pengadilan

Rabu, 11 Maret 2026 – 21:43 WIB
Dunia Hari Ini: Katie Perry Menang Melawan Katy Perry di Pengadilan - JPNN.COM
Perancang busana Sydney, Katie Perry (kanan), telah memenangkan kasusnya di Pengadilan Tinggi melawan Katy Perry. ()

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 11 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Australia.

Katie Perry vs Katy Perry

Perancang busana Australia, Katie Perry, memenangkan pertarungan di Mahkamah Agung melawan bintang pop internasional Katy Perry dalam kasus merek dagang yang telah berlangsung lama.

Baca Juga:

Perselisihan mengenai nama tersebut dimulai pada tahun 2009, ketika Katy Perry sedang mempersiapkan tur Australianya yang bertajuk Hello Katy.

Namun, baru pada tahun 2019 kasus ini kembali mencuat, ketika perancang busana tersebut menggugat penyanyi tersebut ke Pengadilan Federal.

Perancang busana mengatakan merek dagangnya telah dilanggar oleh penjualan pakaian, sepatu, dan topi bermerek milik sang penyanyi.

Baca Juga:

Berdasarkan suara mayoritas, Mahkamah Agung hari ini (11/03) memutuskan merek dagang perancang busana tersebut tidak mungkin merusak reputasi penyanyi atau menimbulkan kebingungan, dan tidak melanggar hukum merek dagang.

Perang di Selat Hormuz, ratusan turis minta perpanjangan izin tinggal di Bali

Sebanyak 270 turis asing mengajukan permohonan Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa di Bali akibat perang AS-Israel di Selat Hormuz.

Perancang busana Australia, Katie Perry, memenangkan pertarungan di Mahkamah Agung melawan bintang pop internasional, Katy Perry, dalam kasus merek dagang yang telah berlangsung lama

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Katie Perry  Katy Perry  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp