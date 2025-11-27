Dunia Hari Ini: Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga
Anda sedang menyimak sejumlah berita mancanegara pilihan yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.
Edisi Kamis, 27 November 2025, kita awali dari Hong Kong.
Kebakaran hebat melanda kompleks apartemen
Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang hilang akibat kebakaran besar yang melanda beberapa gedung apartemen di sebuah kompleks permukiman di Hong Kong.
Kebakaran terburuk dalam beberapa tahun ini terjadi sebelum pukul tiga sore Rabu setempat, dengan api yang dimulai dari struktur bambu di salah satu gedung, menurut otoritas Hong Kong.
Kebakaran menyebar ke tujuh dari delapan gedung di kompleks permukiman dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 orang, yang tinggal di 2.000 apartemen.
"Puing-puing dan struktur dari bangunan yang terdampak berjatuhan," kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur operasi Dinas Pemadam Kebakaran.
"Suhu di dalam gedung-gedung yang terdampak sangat tinggi. Sulit bagi kami untuk memasuki gedung dan naik ke atas untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan."
Korban tewas akibat banjir Thailand tembus 33 jiwa
Pihak berwenang di Thailand mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis dari sebuah rumah sakit di kota Hat Yai, kota di selatan Thailand yang paling terdampak banjir dalam beberapa tahun terakhir.
Puluhan warga tewas dan masih banyak yang terjebak akibat kebakaran yang melanda apartemen dan gedung-gedung tinggi di kompleks permukiman di Hong Kong
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Basuki Klaim Tak Ada Investor Komplain Soal Putusan MK
-
Sultan Najamudin: Bullying Merusak Masa Depan Generasi Bangsa
-
Begini Alasan Prabowo Berikan Rehabilitasi pada Ira Puspadewi
-
Ibu Hamil Ditolak RS, Puan Minta Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Daerah 3T
-
Kasus Alvaro, Puan Sebut Perlindungan Anak Dalam Kondisi Darurat
- Asia Oceania
Kebakaran di Hong Kong: 36 Tewas, 279 Masih HilangKamis, 27 November 2025 – 08:42 WIB
- ABC Indonesia
Di Balik Reaksi Haru Peneliti Indonesia Ketika Menemukan Spesies Bunga Bangkai LangkaKamis, 27 November 2025 – 01:46 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Penjahat Seksual Siber di Korsel Dihukum Seumur HidupSelasa, 25 November 2025 – 23:47 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kepala Militer Hizbullah Tewas Akibat Serangan Israel di BeirutSenin, 24 November 2025 – 23:54 WIB
- Hukum
PSI Tegaskan Jokowi Tidak Meresmikan Bandara IMIPKamis, 27 November 2025 – 18:08 WIB
- Gosip
Virgoun Diduga Ikut Andil dalam Penyebaran Video Syur Inara Rusli dan FahmiKamis, 27 November 2025 – 16:21 WIB
- Liga Indonesia
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Tanpa Rizky Ridho, Macan Kemayoran Tetap PedeKamis, 27 November 2025 – 18:58 WIB
- Jatim Terkini
Gus Ipul hingga Gus Yahya Sowan ke Lirboyo di Tengah Konflik Internal PBNUKamis, 27 November 2025 – 18:00 WIB
- Humaniora
KAI Bantah Pecat Petugas Viral yang Dituduh Ambil Tumblr PenumpangKamis, 27 November 2025 – 16:52 WIB