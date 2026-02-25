Dunia Hari Ini: Kematian 72 Harimau di Taman Wisata Thailand Bukan Disebabkan oleh Flu Burung
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dunia pilihan ABC Indonesia yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Informasi dari Thailand membuka edisi hari ini, Rabu, 25 Februari 2026.
Flu burung bukan penyebab matinya harimau di Thailand
Pejabat Thailand mengatakan kematian 72 harimau di dua taman hewan untuk wisatawan di Thailand utara seharusnya tidak menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat karena disebabkan oleh virus yang tidak diketahui menyerang manusia, bukan flu burung, kata para pejabat.
Sejauh ini belum ada yang menunjukkan gejala, tetapi pihak berwenang tetap memantau kesehatan siapa pun yang baru-baru ini melakukan kontak dengan hewan-hewan tersebut.
"Belum ada kasus penularan dari hewan ke manusia," kata Menteri Kesehatan Masyarakat Pattana Promphat dalam konferensi pers di Bangkok.
Penularan flu burung dari hewan ke manusia pertama kali ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997 sebelum pandemi mulai menyebar di Asia pada tahun 2003.
Di Thailand, puluhan juta unggas dimusnahkan dan konsumsi menurun drastis karena takut terinfeksi.
Iran tandatangani kesepakatan 'rahasia' dengan Rusia
Iran dilaporkan telah menandatangani kesepakatan senjata "rahasia" dengan Rusia untuk memperoleh ribuan rudal canggih yang dapat ditembakkan dari bahu guna meningkatkan pertahanan udaranya.
Menurut pejabat Thailand, kematian 72 harimau di dua taman hewan untuk wisatawan di Thailand utara seharusnya tidak menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat karena disebabkan oleh virus yang tidak diketahui menyerang manusia, bukan flu burung, kata para
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Sebanyak 38,71 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran ke Jawa Tengah
-
RUU Perampasan Aset Masih dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik
-
15 WNA asal Filipina Terdampar di Perairan Buol Sulteng
-
Kasus Nizam Safei, Polres Sukabumi Harus Terapkan Pasal Perlindungan Anak
-
Dewa 19 Akan Gelar Konser di Malaysia, Catat Tanggalnya
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Taliban Mengatakan Pakistan Menyerang Afghanistan, Puluhan TerlukaSenin, 23 Februari 2026 – 22:32 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mantan Pangeran Inggris Andrew Ditangkap Dalam Penyelidikan Terkait EpsteinJumat, 20 Februari 2026 – 22:09 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Mencalonkan Diri di Pemilu 2028Kamis, 19 Februari 2026 – 21:58 WIB
- ABC Indonesia
Perhatian Tertuju kepada Prabowo Menjelang Pertemuan Pertama Board of PeaceKamis, 19 Februari 2026 – 03:39 WIB
- Humaniora
PPPK Paruh Waktu Dapat THR Lebaran? Kepala BKN Beri Info SingkatRabu, 25 Februari 2026 – 18:15 WIB
- Riau
Asrama Polisi di Pekanbaru Terbakar, Mobil hingga Motor Ikut HangusRabu, 25 Februari 2026 – 17:33 WIB
- All Sport
Timnas Futsal Putri Indonesia Terancam Gagal ke Semifinal Setelah Imbang Lawan MalaysiaRabu, 25 Februari 2026 – 21:44 WIB
- Jatim Terkini
Geger! Ibu & Anak Ditemukan Tewas Kondisi Tanpa Busana di Eks Asrama Polisi JombangRabu, 25 Februari 2026 – 21:00 WIB
- Pendidikan
Mengacu UU & Perpres, PDIP Ungkap Anggaran MBG Memang Diambil dari Dana PendidikanRabu, 25 Februari 2026 – 21:08 WIB