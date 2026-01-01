Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Kemeriahan Pergantian Tahun dari Berbagai Negara

Kamis, 01 Januari 2026 – 22:44 WIB
Dunia Hari Ini: Kemeriahan Pergantian Tahun dari Berbagai Negara - JPNN.COM

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Di edisi spesial 1 Januari 2026, kami ajak Anda untuk melihat perayaan pergantian tahun yang meriah.

Pergantian tahun dimulai di pulau-pulau yang terletak dengan garis tanggal internasional di Samudra Pasifik, termasuk Kiritimati (Pulau Natal), Tonga, dan Selandia Baru.

Baca Juga:

Di kawasan Eropa, pertunjukan kembang api menerangi langit di berbagai gedung ikonik, mulai dari Colosseum di Roma hingga London Eye.

Di kota London, orang-orang terlihat memadati Westminster Bridge untuk melihat House of Parliament yang bermandikan cahaya, sebelum pertunjukan kembang api di atas Big Ben.

Di Paris, warga menunggu pergantian tahun di kawasan Champs-Élysées yang terlihat berkilau.

Baca Juga:

Taissiya Girda, seorang turis berusia 27 tahun dari Kazakhstan, berharap kalau tahun 2026 akan lebih tenang.

"Saya ingin melihat orang-orang bahagia di sekitar saya. Tidak ada perang di mana pun," katanya.

Indonesia mengurangi perayaan tahun baru sebagai bentuk solidaritas dengan warga yang terdampak bencana di Sumatra

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  tahun baru 2026  malam pergantian tahun  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp