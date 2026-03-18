Dunia Hari Ini: Kepala Keamanan Iran Tewas, AS 'Tidak Lagi' Butuh NATO dan Australia
Laporan Dunia Hari Ini merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Edisi Rabu, 18 Maret 2026 kami awali dengan laporan dari Maroko.
Kepala keamanan Iran tewas, AS 'tidak lagi' butuh NATO dan Australia
Media pemerintah Iran mengkonfirmasi kematian kepala keamanan negara, Ali Larijani, dan kepala pasukan keamanan domestik utama, Gholamreza Soleimani. Israel sebelumnya mengumumkan bahwa militernya telah membunuh kedua orang tersebut.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS "tidak membutuhkan bantuan siapa pun" dalam perang melawan Iran, dan menyebut sekutu NATO dan Australia dalam unggahan media sosial yang berapi-api.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan sebuah proyektil Iran telah menghantam daerah dekat pangkalan udara gabungan Al Minhad di Uni Emirat Arab, tempat tentara Australia ditempatkan.
Joe Kent, yang ditunjuk oleh Trump untuk memimpin Pusat Kontraterorisme Nasional dan telah mengundurkan diri karena perang melawan Iran, menuduh Israel dan kelompok lobi mereka telah meyakinkan AS untuk terlibat dalam konflik tersebut.
Gelar Juara Piala Afrika Senegal Dicabut, Maroko Dinyatakan Juara
Maroko telah dianugerahi gelar Piala Afrika (AFCON) oleh hakim banding yang membatalkan kemenangan Senegal dalam final pada bulan Januari lalu.
Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengatakan dewan banding memutuskan bahwa Senegal "dinyatakan telah kalah di final" dan kemenangan 1-0 Senegal di babak perpanjangan waktu menjadi kemenangan 3-0 secara otomatis untuk tuan rumah Maroko.
Maroko telah dianugerahi gelar Piala Afrika (AFCON) oleh hakim banding yang membatalkan kemenangan Senegal dalam final pada bulan Januari lalu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
KAI Siapkan 171. 424 Kursi untuk Pemudik Wilayah Sumatera Barat
-
Bandara Ngurah Rai Bali Ditutup saat Hari Raya Nyepi
-
15.000 Petugas Gabungan Disiagakan Memastikan Kelancaran Mudik Lebaran 2026
-
Anwar Fuady Rayakan Ulang Tahun Ke-79, Terima Kado Istimewa
-
Bupati Bener Meriah Aceh Keluhkan Jalan Rusak Hambat Penjualan Kopi Gayo
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tim Advokasi Menganggap Serangan Andrie Yunus 'Terencana dan Terstruktur'Selasa, 17 Maret 2026 – 21:39 WIB
- Global
Sejumlah Negara Ogah Kirim Kapal Perang, Trump Uring-uringanSelasa, 17 Maret 2026 – 13:08 WIB
- Global
Kapan Perang AS-Israel Melawan Iran Berakhir? Anak Buah Trump Kasih BocoranSenin, 16 Maret 2026 – 03:22 WIB
- Global
Inilah Isi Surat Megawati untuk Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba KhameneiMinggu, 15 Maret 2026 – 15:57 WIB
- Hukum
Apa Motif Anggota BAIS TNI Menyiram Aktivis KontraS dengan Air Keras?Rabu, 18 Maret 2026 – 20:47 WIB
- Kriminal
Tampang Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Anggota BAIS TNIRabu, 18 Maret 2026 – 16:13 WIB
- Hukum
Anggota BAIS TNI Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis Kontras Berpangkat Kapten sampai LettuRabu, 18 Maret 2026 – 16:19 WIB
- Bali Terkini
Bali Potensi Terpapar Cuaca Ekstrem Efek El Nino, Durasinya Lebih PanjangRabu, 18 Maret 2026 – 17:06 WIB
- Hukum
Terduga Penyiram Air Keras Aktivis KontraS dari BAIS TNIRabu, 18 Maret 2026 – 15:50 WIB