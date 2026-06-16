Dunia Hari Ini: Kesepakatan Perdamaian Tercapai, Selat Hormuz Akan Segera Dibuka
Anda kembali membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir.
Edisi Selasa, 16 Juni 2026, akan kami buka dengan informasi dari Iran.
Selat Hormuz segera dibuka
Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat dan Iran sudah menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang.
Trump menulis di Truth Social jika "kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini sudah selesai."
"Selamat kepada semua! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat."
"Kapal-kapal Dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!"Baca Juga:
Upacara penandatanganan resmi gencatan senjata akan dilakukan dii Swiss pada hari Jumat besok, 19 Juni mendatang.
Biara di Kyiv dihantam rudal Rusia, empat tewas
Empat orang tewas saat biara Pechersk Lavra di Kyiv terbakar dalam serangan udara Rusia, yang disebut wakil presiden Uni Eropa jika Rusia sudah melakukan "kejahatan perang" karena menargetkan warga dan warisan UNESCO.
Kesepakatan gencatan senjata sudah tercapai antara Amerika Serikat dan Iran. Kapan Selat Hormuz bakal dibuka?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Wapres Gibran Dengarkan Aspirasi Mahasiswa UBK yang Ikut Demo
-
Global Bond Danantara Catat Hasil Positif, Rosan: Kepercayaan Investor Tinggi
-
Dukun Magang Hadirkan Kuntilanak Hitam, Tayang di Bioskop Mulai 18 Juni 2026
-
Satu Dekade Public Gold Indonesia Perkuat Literasi Emas
-
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Rakyat Panik, Shin Tae Yong Kembali | Reaction JPNN
- Dahlan Iskan
Anda MenangSelasa, 16 Juni 2026 – 07:02 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan Iran Sepakat untuk Mengakhiri PerangSenin, 15 Juni 2026 – 22:53 WIB
- Internasional
Trump Ungkap AS-Iran Capai Kesepakatan Damai, Blokade Selat Hormuz DibukaSenin, 15 Juni 2026 – 08:55 WIB
- Timur Tengah
Akhirnya Menyerah, Iran Berjanji Tak Tarik Tarif di Selat HormuzMinggu, 14 Juni 2026 – 21:45 WIB
- Humaniora
PPPK Teknis Tolak Hasil Raker Komisi II DPR, Minta Diangkat PNS SajaSelasa, 16 Juni 2026 – 18:59 WIB
- Sepak Bola
Jadwal Piala Dunia 2026: Ada Big Match Rabu Jam 2 Dini HariSelasa, 16 Juni 2026 – 20:47 WIB
- Hukum
BEM Bersatu Persoalkan Dugaan Jaringan Politik Letjen TNI (purn) Setyo Sularso dengan Tiyo ArdiantoSelasa, 16 Juni 2026 – 20:22 WIB
- Olahraga
Comeback Sempat Tertunda, Marselino Ferdinan Bersyukur Bela Timnas IndonesiaSelasa, 16 Juni 2026 – 21:00 WIB
- Politik
BEM Bersatu Menduga Tiyo Ardianto Terafiliasi Jaringan Politik, Nama Pensiunan Jenderal TNI TerseretSelasa, 16 Juni 2026 – 19:34 WIB