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Dunia Hari Ini: Kesepakatan Perdamaian Tercapai, Selat Hormuz Akan Segera Dibuka

Selasa, 16 Juni 2026 – 23:39 WIB
Dunia Hari Ini: Kesepakatan Perdamaian Tercapai, Selat Hormuz Akan Segera Dibuka - JPNN.COM

Anda kembali membaca Dunia Hari Ini, rangkuman berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir.

Edisi Selasa, 16 Juni 2026, akan kami buka dengan informasi dari Iran.

Selat Hormuz segera dibuka

Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat dan Iran sudah menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang.

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Trump menulis di Truth Social jika "kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini sudah selesai."

"Selamat kepada semua! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat."

"Kapal-kapal Dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!"

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Upacara penandatanganan resmi gencatan senjata akan dilakukan dii Swiss pada hari Jumat besok, 19 Juni mendatang.

Biara di Kyiv dihantam rudal Rusia, empat tewas  

Empat orang tewas saat biara Pechersk Lavra di Kyiv terbakar dalam serangan udara Rusia, yang disebut wakil presiden Uni Eropa jika Rusia sudah melakukan "kejahatan perang" karena menargetkan warga dan warisan UNESCO.

Kesepakatan gencatan senjata sudah tercapai antara Amerika Serikat dan Iran. Kapan Selat Hormuz bakal dibuka?

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   dunia hari ini  Selat Hormuz  perang Iran  ABC online 
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