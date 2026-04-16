Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar

Kamis, 16 April 2026 – 22:32 WIB
Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar - JPNN.COM
Asap mengepul setelah kebakaran di kilang minyak Geelong. (ABC News: Tara Whitchurch)

Dunia Hari Ini merangkum sejumlah peristiwa pilihan yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan pembuka edisi Kamis, 16 April 2026 kami hadirkan dari Australia.

Kebakaran di kilang minyak Australia

Kebakaran "yang belum pernah terjadi sebelumnya" terjadi di kilang minyak Viva Energy di Geelong, Victoria, Australia sejak Rabu (15/04) malam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan siang hari ini (16/04).

Baca Juga:

Viva Energy mengatakan, meski kebakaran masih berlangsung, sebagian besar unit di kilang Geelong masih beroperasi dan memproses bahan bakar pada tingkat minimum untuk menjaga keamanan di seluruh lokasi.

"Kami hanya akan mulai meningkatkan produksi lagi setelah kami yakin dapat melakukannya dengan aman," kata CEO Scott Wyatt kepada wartawan.

Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan bahan bakar yang diproduksi di kilang tersebut adalah jet dan diesel atau solar.

Baca Juga:

Wakil Komisaris FRV, Michelle Cowling, mengatakan kebakaran ini "tidak berdampak pada produksi diesel, bensin, atau minyak bumi dan "tidak akan menambah masalah kekurangan bahan bakar yang sudah kita hadapi."

Sembilan warga di Turki menjadi korban penembakan

Sedikitnya sembilan orang, termasuk delapan anak-anak, tewas dalam penembakan di sekolah di Turki, yang merupakan serangan sekolah kedua di negara itu dalam dua hari.

Kebakaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di kilang minyak Viva Energy di Geelong, Victoria, Australia sejak Rabu (15/04) malam

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  kilang minyak  Australia  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp