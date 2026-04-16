Dunia Hari Ini: Kilang Minyak di Australia yang Memproduksi Solar Terbakar
Dunia Hari Ini merangkum sejumlah peristiwa pilihan yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Laporan pembuka edisi Kamis, 16 April 2026 kami hadirkan dari Australia.
Kebakaran di kilang minyak Australia
Kebakaran "yang belum pernah terjadi sebelumnya" terjadi di kilang minyak Viva Energy di Geelong, Victoria, Australia sejak Rabu (15/04) malam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan siang hari ini (16/04).
Viva Energy mengatakan, meski kebakaran masih berlangsung, sebagian besar unit di kilang Geelong masih beroperasi dan memproses bahan bakar pada tingkat minimum untuk menjaga keamanan di seluruh lokasi.
"Kami hanya akan mulai meningkatkan produksi lagi setelah kami yakin dapat melakukannya dengan aman," kata CEO Scott Wyatt kepada wartawan.
Menteri Energi Australia Chris Bowen mengatakan bahan bakar yang diproduksi di kilang tersebut adalah jet dan diesel atau solar.
Wakil Komisaris FRV, Michelle Cowling, mengatakan kebakaran ini "tidak berdampak pada produksi diesel, bensin, atau minyak bumi dan "tidak akan menambah masalah kekurangan bahan bakar yang sudah kita hadapi."
Sembilan warga di Turki menjadi korban penembakan
Sedikitnya sembilan orang, termasuk delapan anak-anak, tewas dalam penembakan di sekolah di Turki, yang merupakan serangan sekolah kedua di negara itu dalam dua hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
-
-
-
-
- Ekonomi
- ABC Indonesia
- ABC Indonesia
- ABC Indonesia
- Sepak Bola
- Legislatif
- Sepak Bola
- Kriminal
- Liga Indonesia
